C 1 августа стартует прием заявок на конкурс социальных проектов Social Weekend

Чтобы стать участником, необходимо заполнить простую онлайн-форму на официальном сайте конкурса - socialweekend.by. Прием заявок продлится с 1 августа до 30 сентября, а после все поданные проекты получат шанс пройти в конкурс в результате народного голосования и экспертного отбора.

Оргкомитет тщательно рассмотрит предложения по решению различных социальных проблем, а также идеи по совершенствованию мира. Заполнить форму могут как частные лица, так и организации, инициативные группы. Она включает самые основные характеристики будущего или уже действующего проекта. Среди них описание идеи, команды, бюджета и срока реализации.

– Хотелось бы видеть в числе заявок больше конкурентоспособных проектов из регионов в совершенно разных областях – культура, медицина, IT, экология, дети и родители, инфраструктура, – подчеркивает организатор конкурса, соучредитель местного социального фонда “Добра” Александр Скрабовский. На этапе приема заявок нам важно видеть, насколько глубоко человек разбирается в существующей проблеме, понимать его мотивацию заниматься ее решением. Главный совет, который могу дать будущим конкурсантам, – не стоит откладывать все на последний день и надеяться только на удачу. Готовьтесь заранее, поговорите с теми, кто как и вы заинтересован в проекте, а затем – дерзайте. Начните менять мир к лучшему, а Social Weekend поможет.

Первый этап конкурса – народное голосование. По его результатам двадцать идей пройдут в ¼ финала и еще двадцать выберет жюри – менторы и эксперты, которые в последующем будут обучать конкурсантов проектному менеджменту, работе в команде, маркетингу, продвижению в соцсетях, а также другим навыкам необходимым для обеспечения устойчивости проекта. По результатам обучения в полуфинал пройдет только половина проектов. Внимание меценатов и место в финале получат самые мотивированные из них - те, которые проделают большую работу во время обучения и смогут обосновать необходимость финансовых вложений в свой проект.

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует больше пяти лет. За это время в нем участвовали более 2000 уникальных идей. Преимущество Social Weekend – открытость для любых проектов и возможность их быстрой реализации в любом уголке страны. За все время благодаря конкурсу идеи получили поддержку более чем на 200 000 $ в эквиваленте.

Подать заявку прямо сейчас по ссылке http://www.socialweekend.by/application







