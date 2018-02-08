Как хорошо провести время в Вильнюсе этим летом?

Вильнюс знаменит красивой архитектурой и длинной историей, но за стенами зданий прячется ещё больше сюрпризов. Можно выпить чашечку кофе в современном кафе, набраться энергии и познакомиться с современным городом, посетить музей современного искусства, творческий Ужупис... а потом танцевать до утра.

Кофе в Вильнюсе

Кофейные зёрна в Литве не растут, но здесь можно получить чашку самого вкусного кофе. Аромат жареного на месте кофе распространяется по городским улицам и приглашает зайти в модные кафе.

В богемном Ужуписе скрывается множество интересных магазинов и кафе. Чтобы их найти, иногда просто нужно знать, куда идти.

Семейное кафе „Coffee1“ – оазис спокойствия, где можно найти жареный на месте кофе, домашнее мороженое и шакотис. Существует легенда о том, что, если поделиться кусочком шакотиса с любимым человеком, то пару ожидает свадьба. Закажите заваренный в колбе „Chemex“ кофе, поговорите с владельцем кафе, понаблюдайте за ежедневно посещающими это место жителями Ужуписа, купите здесь и подпишите несколько открыток для своих друзей.

„Huracan“. Хотя это сетевое кафе, в каждом из них - другой интерьер, а в Ужуписе – и особенный кофе. Здесь интерьер в стиле стимпанк и единственное в Литве место, где готовят кофе в стимпанк-кофейнике. Можно осмотреть аутентичные своды погреба и выбрать зёрна. Любителям истории понравится кофе из семейного хозяйства Alfred Pacas Diaz – наследников вельможей Пацей 18 века.

Старый город Вильнюса – уютный и небольшой, но здесь так много мест, где можно зарядиться чашкой изумительного кофе.

На террасе „Strange Love“, смакуя кофе, можно понаблюдать за Бернардинским садом или Трёхкрестовой горой. Кофе жарят на месте, поэтому за стеклом - аппарат. А если посетитель голоден, его ждёт поздний завтрак, обеденное меню и ужин.

Кофе с историей можно насладиться в минималистическом кафе „Elska“. Здесь выбор зёрен меняется иногда для новых историй. Выпив чашечку кофе, можно посмотреть расположенную здесь художественную галерею.

В „Italala“ кофе поставляется из маленького дома во Флоренции, Италия. Такая концепция великолепно сочетается с барочной архитектурой Вильнюса. Итальянские десерты, закуски и мороженое просто манят попробовать их.

Отдыхая на удобной софе в кафе „Brew kavos virėjai“, можно попробовать только что обжаренный кофе, почувствовать интенсивные ароматы эспрессо, выпить американский кофе, чашку приятного латте и насыщенного кофе „Aeropress“. Можно заказать фруктовый коктейль, свежевыжатый сок или бутерброд.

Улицы Вильнюса просто пахнут кофе, когда его готовят в „Caffeine Roasters“. Ежегодно работники путешествуют по плантациям в поиске идеальных зёрен, которые потом привозят в Вильнюс. Здесь рождается чёрный как ночь эспрессо, лёгкий как облако капучино и кофе, приготовленный необычными методами.

Науяместис – растущий модный район Вильнюса, который примыкает к Старому городу, поэтому до него можно дойти пешком. Здесь кишат магазины дизайна и интерьера, клубы и, конечно, кафе.

Кофе с солью или перцем? В „Crooked Nose & Coffee Stories“ можно отведать совершенно неожиданные вкусы. Здесь множество жареных на месте зёрен и смесей со всего мира. Понравившееся кофе можно взять с собой домой.

Ночная жизнь Вильнюса

Вильнюс – никогда не засыпающий город. Ночной Вильнюс просто гудит от движения.

Четыре бара на улице Этмону приглашают всех. Бокал можно купить в одном баре, закуски – в другом, а присесть, где будет место. Удобно, не правда ли? „Špunka“ и „Prohibicija“ предложат большой выбор небольших пивоварен. „Meatballs“ угостит мясными тефтелями, а в баре „Monstro“ - самая вкусная пицца.

В клубе „Opium“ играют известные диджеи и музыканты в стиле хаус и техно. Здесь проходят вечеринки „Boiler Room“. Следите за ближайшими концертами и заранее приобретайте билеты на выступления знаменитых людей либо попытайте счастья у входа.

Где подвигаться под популярные мелодии? В клубе „Bardakas“ - идеальное сочетание коктейлей и танцев. Необязательно оставаться до утра – можно заглянуть на несколько танцев, а потом двигаться дальше.

Культуру альтернативной музыки можно найти в клубе „Paviljonas“. Здесь льётся джаз, живая музыка и электроника, а на площадке ждут новые знакомства.

Рок- или метал-концерты проходят в клубе „Narauti“. Проголодавшись, там можно заказать баскет острых куриных крылышек. Выступления рок-групп заставят подвигаться и в „Rock River Club“.

Тайный клуб „Anna Mesha. Butas“ напоминает роскошные апартаменты, где есть и кухня, и ванная. Но, что происходит в клубе, здесь и остаётся.

Так называемый Золотой треугольник может легко затянуть и не отпустить на всю ночь. На улицах Вильняус и Исландиёс множество баров и клубов, поэтому легко позабыться. Подготоиться к вечеру и съесть бургер можно в „Uncle Sam’s American Pub“ либо сделать заказ из азиатского меню „Briusly“, где много вегетарианских и веганских блюд. А может, устриц и шампанского? Тогда направляйтесь в „Selfish“.

Вечером хорошо прогуляться по улице. Самые интересные спортивные соревнования - на экранах бара „Republic“ или „Gringo“. Магические коктейли - в „Alchemikas“. Друзей можно встретить в „Vėjai“, а за бокалом продолжить беседу в „Piano Man“.

В Вильнюсе концерты ждут каждую неделю, а иногда – каждый вечер. Здесь на сценах выступают известные литовские и иностранные исполнители.

Фабрика искусств „Loftas“ собирает большие толпы людей. О проходящих здесь вечеринках слухи ходят ещё долго. Самый посещаемый фестиваль города Вильнюса „Loftas Fest“ пройдёт 7-9 сентября.

Уютной атмосферой, бокалом и танцами встречает музыкальный клуб „Tamsta“ в одном из самых любимых мест, где литовские и зарубежные исполнители презентуют новые альбомы. Камерная атмосфера – прекрасное место, чтобы увидеть своих любимых исполнителей вблизи.

Не забудьте о Костёле Святой Екатерины – здесь удивительная архитектура и великолепная акустика, поэтому кажется, что звук проходит через всё тело. В зале проходят как классические концерты, так и концерты знаменитых нетрадиционных исполнителей.