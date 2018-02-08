Bosch представляет ассортимент продукции для мотоциклов, скутеров и квадроциклов

Многим водителям знакомы электронные системы Bosch – например, антиблокировочная система тормозов ABS. Начиная с 1995 года, Bosch изготовил более 2 млн таких устройств для мототехники.

В 2013 году компания начала серийный выпуск систем курсовой устойчивости MSC – аналог автомобильной системы стабилизации ESP, предназначенный для двухколесных транспортных средств. Системы зажигания и впрыска топлива Bosch обеспечивают передовые характеристики двигателей на новейших моделях мотоциклетной техники. За пуск двигателя и обеспечение бортовой сети электроэнергией отвечают стартеры и генераторы Bosch. Но кроме современных электронных систем, которыми транспортные средства оснащаются на конвейере, компания выпускает широкий спектр высококачественных запчастей для квалифицированного технического обслуживания мотоциклов, скутеров и квадроциклов.

90-летний опыт в разработке лучших аккумуляторных батарей для мотоциклов

Более 90 лет компания Bosch выпускает модели АКБ специально для мототехники. На сегодняшний день аккумуляторы Bosch предназначаются для мотоциклов, мопедов, квадроциклов, гидроциклов, снегоходов и другой техники.

В ассортименте Bosch представлены две линейки АКБ для мотоциклов: M4F и M6 с технологией AGM. Максимальную эффективность и безопасность обеспечивают аккумуляторы Bosch с технологией AGM. В ней пластины аккумулятора внутри разделены сепаратором из стекловолокна. Электролит, полностью абсорбированный стекловолокном, таким образом, находится в сгущенном состоянии. Такая технология особенно актуальна для двухколесных транспортных средств, ведь в процессе эксплуатации они наклоняются, заваливаются, падают. Аккумуляторы Bosch M6 с технологией AGM абсолютно безопасны: они герметичны и защищены от вытекания электролита даже при разрушении корпуса аккумулятора.

Поддерживать максимальную производительность аккумуляторной батареи мотоцикла, а также обеспечить ее работоспособность при длительном зимнем хранении благодаря подключению к внешней электрической сети можно с помощью зарядных устройств Bosch. Даже базовая модель Bosch C1 для 12-вольтовых батарей имеет интеллектуальное управление зарядом, благодаря чему весь процесс происходит полностью в автоматическом режиме. Bosch C3 отличается дополнительными функциями и позволяет работать как с 12-вольтовыми, так и с 6‑вольтовыми АКБ, а так же с аккумуляторами с технологией AGM. Модель Bosch С7 обладает максимальным током заряда (до 7 А) и имеет функцию регенерации 12-вольтовых батарей.

Оптимальная совместимость: правильные свечи зажигания для любых типов двигателей

Требования к характеристикам двигателя, его экономичности и экологичности постоянно растут. Это оказывает влияние на конструкцию свечей зажигания. Одним из наиболее важных факторов является их тепловой диапазон. Только свечи зажигания с оптимально подобранными характеристиками способны обеспечивать правильную работу двигателя. Полное сгорание смеси воздуха и топлива обеспечивает максимальную мощность и лучшую экономичность. Именно поэтому разработчики компании Bosch проводят множество тестов, чтобы определить наиболее подходящие свечи для каждого двигателя.

Продукция компании производится в соответствии с едиными международными критериями качества. Благодаря прочной конструкции и современным материалам, свечи зажигания Bosch обеспечивают эффективную работу двигателя на протяжении всего срока службы компонента, утвержденного производителем техники.

Обеспечьте безопасность с помощью ламп и звуковых сигналов Bosch

Лампы Bosch надежны и устойчивы к вибрациям. Каждый владелец мотоцикла сможет найти продукцию именно с теми характеристиками, которые для него наиболее интересны. Например, это может быть лампа с повышенной светоотдачей. Для тех, кто уделяет особое внимание внешнему виду и стилю байка, предназначены специальные серии галогеновых ламп с эффектом ксенона. Если галогеновые лампы требуют слишком частой замены, в ассортименте Bosch представлена серия Longlife с увеличенным сроком службы. Владельцы мотоциклов с ксеноновыми фарами могут выбрать подходящий тип газоразрядных ламп.

В дополнение к широкому ассортименту ламп компания представляет серию звуковых сигналов. Линейка горнов, фанфар и клаксонов Bosch позволяет выбрать подходящий звуковой тон и внешний вид устройства для придания индивидуальности и неповторимого восприятия мотоцикла.

Периодическая замена тормозной жидкости – важный момент технического обслуживания

Безопасность любого транспортного средства напрямую связана с исправностью тормозной системы, и мототехника – не исключение. Поэтому проверке тормозов необходимо уделять повышенное внимание. В частности, необходимо осуществлять периодическую замену тормозной жидкости. Электронные системы современных моделей мотоциклов требуют от жидкости специальных характеристик. Для лучшей работы гидравлических агрегатов систем ABS/MSC компания Bosch разработала тормозную жидкость нового поколения – ENV6. Она отличается повышенной температурой кипения и низким уровнем вязкости. Это не только обеспечивает безопасность при интенсивных торможениях, но и способствует эффективной работе электронных систем помощи водителю в критических ситуациях.

Легкий поиск нужных товаров с помощью единого онлайн-каталога Bosch для всех видов техники

Ремонтные мастерские и владельцы техники могут подобрать подходящие компоненты Bosch практически для любых моделей транспортных средств. Найти нужную запчасть для мотоцикла и других видов техники или получить подробную информацию о товаре можно в едином онлайн-каталоге Bosch Automotive Catalog.

В отличие от легковых и грузовых АКБ, аккумуляторы для мототехники поставляются в сухозаряженном виде. В комплекте с ними идут емкости с электролитом. Это позволяет аккумуляторам, которые в условиях России представляют собой сезонный товар, дольше храниться.

Для удобства использования в ремонтных мастерских свечи и лампы Bosch поставляются как в единых индивидуальных, так и в групповых коробках. Кроме того, продукция доступна в блистерах.