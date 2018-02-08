ActiveCloud представила на рынке решение E-Cloud для крупного бизнеса

1 августа компания ActiveCloud вывела на рынок новый продукт - E-Cloud, решающий задачи крупного корпоративного сегмента бизнеса. Это решение - фундамент новой бизнес-модели: из облачного провайдера в облачного агрегатора. О предпосылках, моделях предоставления облачных решений и изменении модели самой компании под руководством нового СЕО рассказали ТОП-менеджеры и партнеры ActiveCloud.

В мире происходит заметный прирост объема IT-рынка - плюс 18% ежегодно. В том числе, прирост по IAAS (infrastructure-as-a-service) составляет 37% по итогам 2017 года. А прогнозируемый прирост на конец 2018 года составляет еще 32%. (по данным Gartner).

Олег Тягунов, основатель ActiveCloud, рассказал, что даже мировые производители ПО и "железа" переходят на модель подписки. Это гарантирует постоянный доход и повышает комфорт клиентов. В целом подписочная экономическая модель (subscription economy) продолжает уверенно завоёвывать и b2b, и b2c рынки.

Это формирует потребность в единой точке входа: поставщике, который сможет создавать готовые решения из пула различных сервисов под потребности клиентов. Именно эта тенденция и заложена в основу дальнейшего развития ActiveCloud: переход от облачного провайдера к облачному агрегатору.

В интервью корреспонденту Telegraf.by Олег Тягунов отметил, что на сегодня около 1000 белорусских компаний сотрудничают с ActiveCloud. Это малый бизнес, включая парикмахерские с онлайн-бронированием, небольшие предприятия, производственные предприятия, также сельское хозяйство, в котором происходит определенная цифровизация.

"Чуть медленнее подключаются банки, - заметил Олег, - у них много ограничений, связанных с Нацбанком, но мы также многое сертифицировали в сфере безрпасности, так что надеемся, банки к нам придут. У них есть большая потребность в таком сотрудничестве".

Павел Гончар, СЕО ActiveCloud, отметил, что белорусский рынок IT постепенно приближается к мировым трендам, более смело движется к "облакам". У бизнеса все больше растет доверие - он готов передавать в облачные дата-центры все большие доли IT-сервисов, избавляя себя от владения оборудованием, его эксплуатации, найма лишнего персонала.

Однако требования по-прежнему неизменны: высокий уровень опыта и экспертизы у облачного поставщика, кастомизация IT-инфраструктуры и безопасность.

Трансформация компании ActiveCloud в облачный агрегатор произошла не только из-за требований мировых тенденций, но и в связи с потребностями малого и крупного бизнеса Беларуси: Каждый бизнес ищет облачное решение под свои конкретные задачи, бюджет, специфику сферы. Просто “коробочного” облака уже недостаточно. Возникает потребность в поставщике, который сможет подобрать пул ресурсов под каждый запрос: ровно столько, сколько действительно необходимо клиенту. Облачный агрегатор и есть та модель, которая комбинирует разные сервисы, платформы и “по кирпичикам” собирает решение для клиента, гарантируя при этом лучшую цену на рынке.

Сергей Авраменко, директор по продуктам ActiveCloud, отметил, что идея E-Cloud не в инновационности продукта, а в симбиозе облачного дата-центра и команды опытных экспертов ActiveCloud, подобных которым нет ни у одного другого провайдера в Беларуси. С их помощью клиентам предлагается не просто типовой продукт, а кастомизированное решение “под ключ”, полностью соответствующее их потребностям.

Облачный дата-центр представляет собой решение для сложных, высоконагруженных IT-ландшафтов Enterprise-сегмента. В первую очередь он призван решать задачи промышленности, логистики, ритейла, финансового сектора, консалтинга, крупных разработчиков.

Модели использования E-Cloud:

Продуктивные ИТ-ландшафты

Гибридное облако

Облако в качестве резервного ЦОД

Среды разработки и тестирования

Облачный репозиторий резервных копий

Кастомизированные IT-ландшафты

Продукт разработан на базе оборудования и технологий компаний Huawei и VMware.

Чжу Тяньсин, директор Enterprise Business Group Huawei в Беларуси, отметил, что партнерство Huawei и ActiveCloud позволяет ставить и вместе достигать амбициозные цели по созданию и запуску на рынок высокотехнологичных ИТ решений для бизнеса. "Мы уверены, - заметил он, - что проект E-Cloud станет успешным шагом в реализации новой стратегии ActiveCloud как облачного агрегатора, а Huawei, являясь одним из ведущих поставщиков ИКТ-решений в мире, будет поддерживать Вас на каждом этапе этого пути к цифровой трансформации.

Запуск тестовых сред E-Cloud для заинтересованных клиентов начинается с 1 августа: для понимания соответствия возможностей E-Cloud поставленным перед бизнесом задачам доступен 30-дневный период “Try&Buy” https://www.activecloud.by/cloud/e-cloud/.







