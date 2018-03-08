«Премия HR-бренд»: продолжается приём заявок в специальной номинации «Равные возможности»

В этом году в рамках конкурса «Премия HR-бренд» совместно с Офисом по правам людей с инвалидностью в четвёртый раз учреждена специальная номинация «Равные возможности». Номинация призвана привлечь внимание работодателей к теме инклюзивного трудоустройства и равных возможностей на рынке труда, обеспечению полноправного участия людей с инвалидностью в жизни общества. Награда будет вручена компании, где реализована наиболее успешная практика трудоустройства людей с особенными потребностями и созданы лучшие условия для работы.

Первой о своём участии в номинации «Равные возможности» заявила торговая сеть «Соседи». HR-отдел торговой сети поделился результатами проекта «Тихие кассы»:

«Проект стартовал в магазинах торговой сети в марте 2017 года. За это время количество кассиров с нарушением слуха в «Соседях» увеличилось почти в четыре раза. В настоящее время «тихие кассы» работают в 12 магазинах в Минске, Гомеле и Мозыре».

Татьяна Полянская

Заместитель директора по персоналу управляющей компании ООО «ЛибретикГрупп» Татьяна Полянская отмечает положительные изменения для всех участников проекта:

«Люди с нарушениями слуха получили рабочее место с конкурентоспособной заработной платой в сфере торговли и обслуживания, где они не могли быть востребованы ранее. А торговая сеть «Соседи», как работодатель, в лице кассиров «тихих касс» получила самых лояльных и преданных сотрудников, которые ценят свое рабочее место, высоко мотивированы и охотно участвуют во внутреннем обучении и профессиональных конкурсах компании.

Безусловно проект оказал влияние на других сотрудников и на посетителей торговой сети «Соседи»: Команда показала свою готовность к профессиональной взаимовыручке и коммуникации на ином уровне, а также увидела возможности самореализации в компании для каждого сотрудника, вне зависимости от его физических возможностей. А покупатели в очередной раз убедились в социальной ориентированности компании несмотря на то, что это не было основной задачей. Общество на конкретном примере увидело, что, постепенно внедряя изменения в разных сферах, можно стать более инклюзивным и открытым».

Участие в номинации «Равные возможности» является для компаний бесплатным, а правила подачи проекта – упрощёнными. Подать заявку на участие необходимо до 17 октября 2018г. Победителя определит Экспертная комиссия конкурса «Премия HR-бренд».

В 2017 году лучшим в номинации «Равные возможности» стал проект индивидуального предпринимателя Александра Макарчука. Его компания IT Sova.com – это проект социального предпринимательства, где работают люди с ограниченными возможностями, занимаясь подбором персонала для IT компаний Беларуси, России, Украины, а также зарубежных стран.

Александр выразил надежду, что в специальной номинации «Равные возможности» с каждым годом будет появляться всё больше социальных проектов, а новым участникам пожелал не бояться подавать заявки.

Александр Макарчук

Также Александр отметил, положительные тенденции развития своего проекта, которые произошли в результате победы в конкурсе: «На финале конкурса «Премия HR-бренд» можно было познакомится с различными практиками других компаний и попробовать применить их у себя в компании. Участие в конкурсе дало возможность наладить связи для совместных проектов, найти новых заказчиков и сотрудников. Победа проекта IT Sova.com ещё раз подчеркнула, что в нашей стране нужны компании, которые развивают социальное предпринимательство».

По вопросам участия обращайтесь по телефону: +375 44 718 76 13

Подробности на сайте: hrpremia.by

«Премия HR-бренд» – конкурс с международной географией. Он успешно проходит с 2006 г. в Российской Федерации; с 2011 г. – в Украине; с 2013 г. – в странах Центральной Азии. С 2014 года «Премия HR-бренд» проходит в Республике Беларусь. Организатор конкурса в Беларуси – РАБОТА.TUT.BY

Финал конкурса «Премия HR-бренд 2018» пройдёт 5 декабря в Silver Screen.

К конкурсу «Премия HR-бренд 2018» в качестве участников основных и специальных номинаций уже присоединились 24 компании:

Частное научно-производственное унитарное предприятие Адани (ADANI), ОАО «Туровский молочный комбинат», ООО «СофтТеко» (SoftTeco), ОАО «Гродненский стеклозавод», Туристическая компания «Джимми Трэвел» (Jimmitravel), ООО «Пятница плюс» (Такси «Пятница»), Иностранное унитарное предприятие «Ивейв» (Ewave), ООО «РАЙЗИНГ» (R Group), ООО «ВАСофт» (VironIT ), ЗАО «Белагро Бел», ООО ТДИ Промоивент (TDI Group), ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ООО «ТОРВЛАД» (Санаторий Альфа Радон), ООО «Евроспецстрой сервис», ООО «СТА ЛОГИСТИК» (STA Logistic), ООО «Центр туризма Южный край», ЗАО «Вариа-Сервис» (Шеф кухни), Унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест», ООО «ЮФОКС МЕДИА» (UFOX), Учреждение здравоохранения «Крупская центральная районная больница», ООО «Гранд Би Эс» (Коммуникационная компания GBS), ООО «ПРОМКОМПЛЕКС», ООО «ЛибретикГрупп» (торговая сеть «Соседи»).