В Минске начали продавать эксклюзивные версии BMW

В Минск появились лимитированные версии автомобилей BMW 2018-го года. Коллекционные спорткары M-серии можно как рассмотреть внутри и снаружи, так и приобрести, рассказал импортер BMW и MINI в Беларуси.

Редкие версии BMW уже пополнили шоурум автоцентра «Автоидея». Привезли их прямиком из завода в Германии. Впервые в Минске удалось собрать такое количество специальных версий автомобилей баварского производителя. «Концентрация мощности» достигает 1545 лошадиных сил – столько выдают суммарно три эксклюзивных спорткара.

Среди новинок – женевская премьера BMW M2 Coupe Edition Black Shadow. Двухдверный компакт, как вытекает из названия, покрашен в черный цвет и «одет» в стильный карбоновый экстерьер. В автомобиль встроен 6-цилиндровый двигатель на 370 «лошадей», который работает в связке со 7-ступенчатой коробкой передач. Первая сотня «покоряется» за 4,3 секунды. В Беларуси темный «рыцарь» оценен в 174 тыс. рублей.

В Минске также представлен кроссовер BMW Х5М Black Fire Edition. Черный цвет присутствует почти везде, даже на планках и кованых колесах. В салоне установлены спортивные сиденья и руль с нулевой отметкой. Внутри «трудится» привычный бензиновый турбомотор на 575 л.с., который идет в паре с 8-ступенчатым «автоматом». В Минске автомобиль доступен за 270 тыс. рублей.

В шоуруме также появилась версия BMW M5 First Edition, выпущенная мировым тиражом в 400 экземпляров. Автомобиль имеет темно-красный цвет и топовую комплектацию. В движение его приводит 600-сильный мотор с восемью цилиндрами. Цена на спорткар составляет 348 тыс. рублей.

«Такого количества эксклюзивных автомобилей BMW одновременно в Минске еще не было. И это знаменательно: производитель видит большой потенциал в развитии белорусского рынка. Кроме того, это также указывает на то, что среди покупателей существует спрос на редкие автомобили. Мы получаем все больше заказов на версии, которые выпускаются ограниченными партиями. Белорусы стараются быть оригинальными, ожидают того же и от автомобиля», – подчеркнули в импортере BMW и MINI в Беларуси.

Коллекционные спорткары будут доступны в шоуруме «Автоидея» первые недели августа.