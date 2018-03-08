Благотворительный забег Минского полумарафона 2018

Впервые в 2018 году накануне и во время Минского полумарафона пройдет масштабная информационно-благотворительная кампания «Благотворительный забег Минского полумарафона».

Движущей силой «Благотворительного забега» станут бегуны-фандрайзеры – известные спортсмены, ведущие, представители бизнеса, СМИ, тренеры и любители бега, которые поставили перед собой амбициозную цель – собрать 80 000 белорусских рублей для помощи детям. Среди них Надежда Скардино, Виталий Гурков, Катя Самсонова, Ольга Хижинкова, Саша Романова и многие другие.

В течение 42 дней до старта полумарафона и непосредственно во время забега фандрайзеры будут побуждать людей оказывать благотворительную помощь на необходимые детям медикаменты и медицинское оборудование, создание адаптивной спортивной площадки в летнем центре отдыха детей с инвалидностью, устройство детей-сирот в SOS-Детских деревнях, специальные коляски для участия детей с тяжелой инвалидностью в спорте.

Идея благотворительного сбора во имя помощи детям объединила известные благотворительные организации (некоммерческое учреждение «Команда «Крылья Ангелов», Фонд «Шанс», ОБО «Белорусский детский хоспис» и МОО «SOS-Детские деревни») и была поддержана ОО «Белорусская федерация легкой атлетики» и другими организаторами Минского полумарафона.

– Благотворительность – неотъемлемая черта самых известных марафонов и полумарафонов мира, ведь во время массовых спортивных событий воля и добрые намерения одного человека могут быть многократно умножены поддержкой тысяч людей, – говорят инициаторы акции. – Эту огромную силу можно направить на решение социальных задач, которые в иное время кажутся непосильными, и преодоление препятствий, которые выглядят непреодолимыми.

Для привлечения внимания общественности к «Благотворительному забегу» и сбору средств для нуждающихся детей каждую неделю будут проходить открытые тренировки с участием звездных бегунов-фандрайзеров, спортивные мастер классы для детей от профессиональных спортсменов, флешмобы в социальных сетях.

Поддержать усилия фандрайзеров может любой болельщик или зритель, переведя любую сумму на счет проекта, который представляет тот или иной благотворительный бегун.

Главная страница «Благотворительного забега» создана на сайте Минского полумарафона. Технический партнер акции «Благотворительный забег» – краудфандинговая площадка «Улей», предоставившая свой сервис для размещения проектов и удобную платежную систему. Информация о суммах, поступающих на счета проектов, будет открыта онлайн и обновляться автоматически. Такими же прозрачными будут отчеты о расходовании собранных средств.

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«Благотворительный забег» Минского полумарафона собирает средства на 4 благотворительных проекта в помощь нуждающимся детям:

Международная общественная организация “SOS-Детские деревни”

Проект «Ни один ребенок не должен расти в одиночестве». Сумма – 20 000 руб.

Собранные средства будут направлены на покупку предметов первой необходимости для детей-сирот, вновь поступивших в SOS-Детские деревни, оплату труда SOS-мам, услуг психологов и социальных педагогов, покупку материалов для занятий с детьми, творческих кружков и спортивных секций, оплату коммунальных расходов семейных домиков, где живут дети со своими новыми семьями.

Контакты МОО "SOS-Детские деревни" - Ольга Вихарева, +37529-360-65-67, olga.vikhareva@sos-by.org

Учреждение «Команда «Крылья Ангелов»

Проект «Беговые коляски для детей с ДЦП» . Сумма 20 000 руб

На эти деньги будут куплены 2 специальные коляски для участия детей с ДЦП в марафонах, обеспечена их транспортировка к местам соревнований, техническое обслуживание и хранение в течении года.

Если будет собрано еще 10 000 руб, то будет куплена третья коляска, и так далее.

Контакты: +375291123253 (специалист по связям Ирина Дергач),

+375296688888 (директор команды Дмитрий Тимашков)

info@wingsangels.by

Общественная благотворительная организация «Белорусский детский хоспис»

Проект «БЛАГОустроим!» Сумма 20 000 руб

Собранные средства пойдут на покупку и установку адаптивной игровой площадки в летнем центре «Аист». Каждое лето в Летнем домике (так подопечные называют “Аист”) встречаются дети с инвалидностью с разных уголков Беларуси. «Аист» - это новые возможности, которые в повседневной жизни часто закрыты для наших подопечных. Адаптивная игровая площадка подарит ребятам еще больше покоренных вершин и станет частью незабываемого лета.

Связаться с нами можно по телефону: +375 17 5035719; +375 44 7096990 - Ирина Токмань – PR-специалист.

4. Международный благотворительный фонд помощи детям «Шанс»

Проект «Разыскивается ген! Генетический анализ – помощь в лечении детей»

Требуемая сумма – 20 000 руб.

Собранные средства будут направлены на оплату дорогостоящего генетического анализа детям с неврологическими заболеваниями. Стоимость анализа для одного ребенка - 1300 руб. Данный анализ назначается специалистами в особо сложных ситуациях и позволяет:

- установить причину заболевания

- поставить точный диагноз

- предсказать дальнейшее развитие заболевания

- подобрать наиболее эффективное лечение

- определить риск наследственного заболевания для будущего потомства.

Связаться с Фондом “Шанс” можно по тел. (17) 388 01 43, Vel. 8 044 711 11 17 (контактное лицо - Наталья Бармакова)

Ulej.by — первая в Беларуси краудфандинговая площадка, содействующая инициативам и идеям креативных белорусов, воплотиться в жизнь.

За три года существования площадки было реализовано более 160 проектов, привлекших средств на общую сумму в один миллион белорусских рублей. Самым масштабным проектом стала краудфандинговая кампания по сбору средств на предзаказы сборника книг «Галасы Утопii» нобелевского лауреата Светланы Алексиевич (собрано около $115.000). Площадка Ulej.by ориентирована на креативные проекты в области культуры, образования, бизнеса и социальных проблем.