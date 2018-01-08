Разряды молнии стали причиной двух пожаров в Брестской области

Во вторник, 31 июля, в Брестской области спасатели дважды выезжали на тушение пожаров, возникших из-за разрядов молнии. Об этом сообщает областное управление МЧС.
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новость
новость
Во вторник, 31 июля, в Брестской области спасатели дважды выезжали на тушение пожаров, возникших из-за разрядов молнии. Об этом сообщает областное управление МЧС.
- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".