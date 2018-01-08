Разряды молнии стали причиной двух пожаров в Брестской области

Во вторник, 31 июля, в Брестской области спасатели дважды выезжали на тушение пожаров, возникших из-за разрядов молнии. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Примерно в 16:00 работники МЧС направились на ликвидацию пожара в хозпостройке на подворье 81-летней пенсионерки в поселке Заневичи Пружанского района. Огонь успел уничтожить крышу и стены здания, а также личное имущество хозяев.

А в 23:00 в службу 101 поступило еще одно сообщение о горящей хозпостройке – пожар начался во дворе пенсионера в поселке Тышковичи Ивановского района. Как ив первом случае, огонь уничтожил крышу, стены помещения и хранившиеся в нем вещи.

Люди не пострадали. Предполагается, что оба пожара произошли из-за попадания в здания грозового разряда молнии.