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01. 08. 2018

Разряды молнии стали причиной двух пожаров в Брестской области

Во вторник, 31 июля, в Брестской области спасатели дважды выезжали на тушение пожаров, возникших из-за разрядов молнии. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Примерно в 16:00 работники МЧС направились на ликвидацию пожара в хозпостройке на подворье 81-летней пенсионерки в поселке Заневичи Пружанского района. Огонь успел уничтожить крышу и стены здания, а также личное имущество хозяев. 
 
 
А в 23:00 в службу 101 поступило еще одно сообщение о горящей хозпостройке – пожар начался во дворе пенсионера в поселке Тышковичи Ивановского района. Как ив первом случае, огонь уничтожил крышу, стены помещения и хранившиеся в нем вещи.
 
Люди не пострадали. Предполагается, что оба пожара произошли из-за попадания в здания грозового разряда молнии.

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