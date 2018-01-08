В июле 180 белорусов не пустили за границу из-за недействительных паспортов

В июле 180 белорусских граждан не смогли осуществить запланированные заграничные поездки из-за недействительных паспортов. Об этом сообщили сегодня в Государственном пограничном комитете.

180 белорусов в июле не смогли выехать за границу из-за недействительных паспортов. «Ежедневно срывались в среднем по шесть поездок за рубеж», - отметили в Госпогранкомитете.

Более 90 граждан предъявили пограничникам ветхие, разрисованные, порванные паспорта. Еще около 70 человек собрались за границу с документами с истекшим сроком действия. Например, почти 40 человек не успели поменять фамилию после регистрации брака. 12 паспортов находились в списке утерянных или украденных.

Всего с начала летнего сезона стражи границы выявили около 380 недействительных документов. Таких граждан привлекли к административной ответственности за нарушение режима госграницы.