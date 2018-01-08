Лента RSS
Подписаться на ленту
01 августа 2018, среда, 13:43
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
01. 08. 2018

В июле 180 белорусов не пустили за границу из-за недействительных паспортов

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

В июле 180 белорусских граждан не смогли осуществить запланированные заграничные поездки из-за недействительных паспортов. Об этом сообщили сегодня в Государственном пограничном комитете.

смотрите также В Беларусь не пустили «гендерно-небинарного, небелого человека с американским паспортом»
180 белорусов в июле не смогли выехать за границу из-за недействительных паспортов. «Ежедневно срывались в среднем по шесть поездок за рубеж», - отметили в Госпогранкомитете.
 
Более 90 граждан предъявили пограничникам ветхие, разрисованные, порванные паспорта. Еще около 70 человек собрались за границу с документами с истекшим сроком действия. Например, почти 40 человек не успели поменять фамилию после регистрации брака. 12 паспортов находились в списке утерянных или украденных.
 
Всего с начала летнего сезона стражи границы выявили около 380 недействительных документов. Таких граждан привлекли к административной ответственности за нарушение режима госграницы.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.