В декабре «Белавиа» начнет летать из Минска в Воронеж

В декабре национальный авиаперевозчик «Белавиа» откроет авиасообщение между Минском и Воронежем. С 17 декабря из Минска в Воронеж и обратно запустят прямые регулярные рейсы, о чем сообщили в пресс-службе компании.

С 17 декабря «Белавиа» начнет выполнять новый регулярный рейс по маршруту Минск-Воронеж-Минск. Самолеты будут летать из Минска в этот российский город четыре раза в неделю. Вылеты из белорусской столицы будут осуществляться в 23:05 по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратный вылет планируется в 05:35 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 1 час 30 минут.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 96 евро с таксами и сборами, туда-обратно - от 179 евро. Пассажиры уже могут приобрести билеты. Первоначально полеты будут осуществляться на самолете CRJ-200 (49 мест) и Embraer - 175 (76 мест).