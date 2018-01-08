На МКАД лопнула опора моста, образовался провал проезжей части

В Минске движение транспорта в районе пересечения Игуменского тракта и МКАД по путепроводу и под ним закрыто из-за образовавшегося на проезжей части провала. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Провал проезжей части образовался в крайней левой полосе на внутреннем кольце МКАД в районе пересечения с Игуменским трактом, по предварительным данным, из-за лопнувшей опоры путепровода. Трещину можно увидеть на верхней фотографии.

Из-за инцидента движение транспорта по МКАД на внутреннем кольце со стороны улицы Чижевских в сторону Кижеватова затруднено. В ГАИ отметили, что в связи с ремонтными работами будет закрыто движение транспорта в районе пересечения кольцевой и Игуменского тракта - по самому путепроводу и под ним.