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01. 08. 2018

На МКАД лопнула опора моста, образовался провал проезжей части

Источник фото: ГАИ Минска

В Минске движение транспорта в районе пересечения Игуменского тракта и МКАД по путепроводу и под ним закрыто из-за образовавшегося на проезжей части провала. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Провал проезжей части образовался в крайней левой полосе на внутреннем кольце МКАД в районе пересечения с Игуменским трактом, по предварительным данным, из-за лопнувшей опоры путепровода. Трещину можно увидеть на верхней фотографии.
 
Из-за инцидента движение транспорта по МКАД на внутреннем кольце со стороны улицы Чижевских в сторону Кижеватова затруднено. В ГАИ отметили, что в связи с ремонтными работами будет закрыто движение транспорта в районе пересечения кольцевой и Игуменского тракта - по самому путепроводу и под ним.
 

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