В Гродненской области заведующая магазином Duty free присвоила 15 тыс. евро

В Гродненской области заведующая магазином Duty free присвоила 15 тысяч евро, осуществляя хитрую схему с использованием дисконтной карты. Об этом 1 августа рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Заведующая придумала преступную схему в 2014 году, когда в магазине Duty free ввели дисконтную систему. Продавец уточнял у покупателя на кассе, есть ли у него дисконтная карта, а затем производил расчет. Если покупатель отвечал отрицательно, продавец брал дисконтную карту, оформленную на вымышленного человека, и незаметно проводил по терминалу. Покупатель получал сдачу без учета скидки, а в конце рабочего дня кассиры передавали разницу заведующей магазином.

Сумма незаконного дохода, по предварительным данным милиции, составляла 15-20 евро в день. За четыре года набежало 15 тысяч евро. Возбуждено уголовное дело за присвоение в особо крупном размере.