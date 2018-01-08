Под Пружанами отходы фермы попали в Мухавец – погибла рыба

Вблизи города Пружаны в реке Мухавец произошел массовый мор рыбы. Местный рыбак сообщил об этом в Госинспекцию охраны животного и растительного мира при президенте, а кобринские сотрудники природоохраны зафиксировали факт загрязнения реки.

Сотрудники Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели расследование и установили источник загрязнения Мухавца. По предварительным данным, в реку попали стоки органики с молочно-товарного комплекса, который находится в семи километрах от города. Сельскохозяйственное предприятие свою вину не отрицает.

«Из-за сильного ливня под забором, ограждающим ферму, образовались промоины, через них органические отходы стекли в мелиоративную сеть и далее в канал Вец, впадающий в Мухавец», - отметили в Госинспекции.

Погибшую рыбу собрали, также были взяты пробы воды. После получения результатов анализов будет подсчитан ущерб, причиненный природе.