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01. 08. 2018

В I полугодии страховые взносы в Беларуси выросли на 15,7%

Источник фото: Telegraf.by

В первой половине 2018 года страховые взносы в Беларуси увеличились почти на 16% и составили 607,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

В первом полугодии в Беларуси взносы страховых организаций по прямому страхованию и сострахованию выросли на 15,7% до 607,2 млн рублей. Страховые взносы по добровольным видам страхования составили 364,5 млн рублей, что на 56,5 млн рублей больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Страховые взносы по обязательным видам страхования увеличились на 25,8 млн рублей до 242,7 млн. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов - 60%.
 
На выплату страхового возмещения и страхового обеспечения в январе-июне было потрачено 305,6 млн рублей. Это на 42 млн рублей больше, чем в первом полугодии 2017 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 50,3%.

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