В I полугодии страховые взносы в Беларуси выросли на 15,7%

В первой половине 2018 года страховые взносы в Беларуси увеличились почти на 16% и составили 607,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
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новость
В первой половине 2018 года страховые взносы в Беларуси увеличились почти на 16% и составили 607,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".