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01. 08. 2018

Белорусские археологи нашли амулет и флейту возрастом 4,5 тыс. лет

Амулет в виде головы змеи, которому примерно 4,5 тыс. лет Источник фото: Радыё "Свабода"

Во время раскопок на Кривинском торфянике в Бешенковичком районе Витебской области археологи нашли амулет и костяную флейту, которые датируются примерно 3-м тысячелетием до нашей эры.

Раскопки поселения периода среднего и позднего неолита и бронзового века проводятся возле деревни Осовец Бешенковичского района, сообщает Радио "Свобода". Руководитель экспедиции Института истории Национальной академии наук Максим Чернявский рассказал о ценных находках, которые им удалось сделать. 
 
По его словам, находок очень много: фрагменты посуды, осколки кремня, которые использовались для орудий труда, костяные и кремневые изделия. Накануне им удалось наткнуться на часть амулета в виде головы змеи, а сегодня археологи нашли фрагмент янтарной пуговицы и костяную флейту.
 
Подвеска из кости в виде головы змеи пришивалась к одежде и была своего рода амулетом. Что касается костяной флейты, она находится в идеальном состоянии и имеет три отверстия.
 
 
«Все эти находки относятся приблизительно к середине третьего тысячелетия до нашей эры, значит, они были произведены примерно 4,5 тысячи лет назад», - отметил Максим Чернявский. 

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