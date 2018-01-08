Белорусские археологи нашли амулет и флейту возрастом 4,5 тыс. лет

Во время раскопок на Кривинском торфянике в Бешенковичком районе Витебской области археологи нашли амулет и костяную флейту, которые датируются примерно 3-м тысячелетием до нашей эры.

Раскопки поселения периода среднего и позднего неолита и бронзового века проводятся возле деревни Осовец Бешенковичского района, сообщает Радио "Свобода" . Руководитель экспедиции Института истории Национальной академии наук Максим Чернявский рассказал о ценных находках, которые им удалось сделать.

По его словам, находок очень много: фрагменты посуды, осколки кремня, которые использовались для орудий труда, костяные и кремневые изделия. Накануне им удалось наткнуться на часть амулета в виде головы змеи, а сегодня археологи нашли фрагмент янтарной пуговицы и костяную флейту.

Подвеска из кости в виде головы змеи пришивалась к одежде и была своего рода амулетом. Что касается костяной флейты, она находится в идеальном состоянии и имеет три отверстия.

«Все эти находки относятся приблизительно к середине третьего тысячелетия до нашей эры, значит, они были произведены примерно 4,5 тысячи лет назад», - отметил Максим Чернявский.