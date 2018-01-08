На МКАД просел мост: образовались большие пробки, организован объезд

На месте провала проезжей части на Минской кольцевой автодороге в районе пересечения с Игуменским трактом работает расширенная комиссия, движение на этом участке серьезно затруднено. Из-за треснувшего моста в микрорайоне Лошица образовались большие пробки, для исправления ситуации сотрудники ГАИ организовали объезд.

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На месте происшествия сейчас комиссия с участием представителей Мингорисполкома, Горремавтодора и других ведомств. По словам главного инженера «Гордорстроя» Игоря Андрейчикова, в таких случаях нужно проводить серьезное обследование.

«Оно продлится до глубокого вечера. Еще ночь будут вестись расчеты. И только после этого комиссия рассмотрит результаты и проведет обсуждение, чтобы принимать какие-то решения», - цитирует специалиста БелТА

В данный момент движение в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой – по путепроводу и под ним – закрыто. По данным «Яндекс.Пробки», из-за ограничения движения в микрорайоне Лошица образовались километровые пробки.

В районе поврежденного участка МКАД организован объезд - по съездам транспортной развязки.