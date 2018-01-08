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01. 08. 2018

Банки не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам

Отдел кредитования в банке Источник фото: ByMedia.net

С 29 октября 2018 года белорусские банки не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам. Это связано со вступлением в силу касающихся кредитования физических лиц положений закона о внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс. Документ был опубликован на Национальном правовом портале.

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С конца октября банкам будет запрещено в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам. Условия договора, которые позволяют это сделать кредитодателю, будут считаться ничтожными, так как ограничивают права кредитополучателей. 
 
Белорусы будут вправе досрочно погашать потребительские кредиты и при этом не уведомлять об этом банк предварительно. И банку будет нельзя применить штрафные санкции (штраф, пеню, неустойку) за досрочный возврат кредитных средств, отмечается в обновленном Банковском кодексе.
 
Также этот документ дополнился отдельной статьей об особенностях кредитования физлиц. Например, с физлиц не должны взимать плату за информацию об условиях кредитования и рассмотрение соответствующего заявления, за открытие банковского счета и зачисление на него сумм кредита, если условиями кредитного договора предусмотрено открытие счета. И минимум один из вариантов возврата физлицом кредита из всех предусмотренных в договоре должен быть бесплатным. 
 
Если человек отказывается от дополнительных платных услуг, которые ему предлагаются при заключении договора, ему должны предложить альтернативный вариант предоставления кредита, сопоставимого по суммам и срокам, но уже без них. 

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