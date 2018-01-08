Из-за провала на МКАД изменяется движение автобусов

Из-за поврежденного путепровода МКАД и провала проезжей части в работу пассажирского транспорта вносятся изменения, сообщили сегодня в ГУ «Столичный транспорт и связь». В районе развязки улиц Бабушкина - МКАД - Игуменский тракт организован объезд.

В районе транспортной развязки МКАД – Игуменский тракт – ул. Бабушкина временно закрывается движения транспорта. С 15:00 1 августа в работу пассажирского транспорта внесены следующие изменения.

Автобусы №88С, 48, 148С, 114С, 134С, 1088-ТК в направлении Чижовки будут следовать без заезда в микрорайон Лошица - по МКАД, транспортной развязке «МКАД - ул. Чижевских», ул. Уборевича и далее по маршрутам, в обратном направлении - без изменений.

Автобусы №7 и 7А в направлении Курасовщины организуется направо по МКАД, транспортной развязке «МКАД - ул. Чижевских», ул. Турова, Я.Лучины, Игуменскому тракту, МКАД и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке ОП «Лошица-9», «Гимназия № 40», «Я.Лучины», «Игуменский тракт» и исключением ОП «Поворот на Колядичи», в направлении Колядичей - без изменений;

Движение автобусов №67 в направлении Чижовки организуется без заезда в микрорайон Лошица направо по МКАД, транспортной развязке «МКАД - ул. Чижевских», ул. Уборевича, в направлении Колядичей - без изменений;

Движение автобусов маршрута №175Э в направлении вокзала организуется направо по МКАД, транспортной развязке «МКАД - ул. Чижевских», ул. Турова, Я.Лучины, Игуменскому тракту и далее по маршруту без выполнения ОП на изменяемом участке, в направлении Колядичей - без изменений.

Столичные транспортники обещают, что 2 августа в утренние часы пик количество подвижного состава на автобусном маршруте №98С будет увеличено. Также с завтрашнего дня для автобусов №3С организуют выполнение остановочных пунктов «Я.Лучины», «Гимназия №40», «Лошица-9» в обоих направлениях.

В ГУ «Столичный транспорт и связь» отметили, что для поездок из микрорайона Лошица в Чижовку можно воспользоваться автобусами маршрутов №3С, 51, 102.