Лента RSS
Подписаться на ленту
02 августа 2018, четверг, 12:02
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
02. 08. 2018

Водитель мог уснуть за рулем: возле Орши опрокинулся туристический автобус

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

Рано утром 2 августа возле деревни Светочевка Оршанского района перевернулся туристический автобус международного сообщения Киев-Таллин, в салоне которого находилось 50 пассажиров, двое водителей и сопровождающая. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем, сообщает ГАИ Витебской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса, который ехал по маршруту Киев-Таллин, произошло на 186-м км трассы М8 около 4:30, за полчаса до пересменки водителей. В момент аварии в салоне автобуса находилось 53 человека, включая двух водителей и сопровождающую. Это граждане Украины, Молдовы и России.
 
Предварительно инспекторы ГАИ установили, что водитель уснул за рулем и наехал на световую опору. Затем автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения. 12 пассажиров доставили для обследования в больницу. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. К счастью, никто из пострадавших не получил серьезных травм и в госпитализации не нуждается. Остальных людей с места происшествия доставили в гостиницу.
 
Скоро в Оршу должен прибыть резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку.
 

Это Интересно
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.