Водитель мог уснуть за рулем: возле Орши опрокинулся туристический автобус

Рано утром 2 августа возле деревни Светочевка Оршанского района перевернулся туристический автобус международного сообщения Киев-Таллин, в салоне которого находилось 50 пассажиров, двое водителей и сопровождающая. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем, сообщает ГАИ Витебской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса, который ехал по маршруту Киев-Таллин, произошло на 186-м км трассы М8 около 4:30, за полчаса до пересменки водителей. В момент аварии в салоне автобуса находилось 53 человека, включая двух водителей и сопровождающую. Это граждане Украины, Молдовы и России.

Предварительно инспекторы ГАИ установили, что водитель уснул за рулем и наехал на световую опору. Затем автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения. 12 пассажиров доставили для обследования в больницу. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. К счастью, никто из пострадавших не получил серьезных травм и в госпитализации не нуждается. Остальных людей с места происшествия доставили в гостиницу.

Скоро в Оршу должен прибыть резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку.