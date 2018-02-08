МНС предлагает в 2019 году проиндексировать ставки налогов на 5,3%

Министерство по налогам и сборам предлагает в 2019 году проиндексировать ставки налогов на прогнозный индекс инфляции - на 5,3%. Это предложение включили в проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, о чем сообщила сегодня замминистра по налогам и сборам Элла Селицкая.

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Представитель МНС подчеркнула, что повышение ставок налогов однозначно не предусматривается, а индексация ставок налогов – это «их осовременивание с учетом инфляционных процессов». Напомним, прошлой осенью президент Александр Лукашенко подписал декрет №7 «О развитии предпринимательства», который установил запрет на повышение и введение новых налогов до 2020 года

По словам Эллы Селицкой, установленный мораторий на повышение налогов не распространяется на их индексацию. В 2019 году ставки будут проиндексированы на прогнозный индекс инфляции – пока это 5,3%, пишет БелТА

Замминистра также сообщила, что предлагается убрать повышенные ставки налогов в 10-кратном размере по налогу на недвижимость и по земельному налогу, когда они взимаются за нецелевое использование, самовольный захват земли или за неэффективно используемое (неиспользуемое) здание. Она объяснила такой шаг тем, что есть другие механизмы воздействия на субъектов, не выполняющих обязательства. По этой же причине в Беларуси откажутся от взимания налога на недвижимость в двукратном размере, если вводится сверхнормативный объект строительства.

Акцизы на топливо предлагается снизить на 25%

В 2019 году акцизы на автомобильное топливо в Беларуси предлагается снизить на 25% с учетом завершения налогового маневра в России. Это делается для того, чтобы белорусские нефтеперерабатывающие заводы не пострадали от роста цен на нефть в условиях реализации налогового маневра, отметила Элла Селицкая.

Кроме того, предусматривается индексация ставок акциза на табачные изделия на 15%, что связано с обязательствами Беларуси в рамках ЕАЭС. Что касается акцизов на крепкий алкоголь и пиво, в следующем году они сохранятся на уровне 2018 года. «Увеличивать акцизы (на алкоголь – прим.) нет экономической целесообразности», - пояснила замминистра по налогам и сборам.