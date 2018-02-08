В Пинске в реке нашли тело 17-летнего парня

Днем 1 августа в реке в Пинске обнаружили тело 17-летнего местного жителя. По данному факту проводится проверка, сообщили сегодня в управлении Следственного комитета по Брестской области.
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Днем 1 августа в реке в Пинске обнаружили тело 17-летнего местного жителя. По данному факту проводится проверка, сообщили сегодня в управлении Следственного комитета по Брестской области.
- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".