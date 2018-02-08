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02. 08. 2018

В Пинске в реке нашли тело 17-летнего парня

Днем 1 августа в реке в Пинске обнаружили тело 17-летнего местного жителя. По данному факту проводится проверка, сообщили сегодня в управлении Следственного комитета по Брестской области.

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Тело 17-летнего юноши обнаружили в реке Пина вчера около часа дня. Признаков насильственной смерти на трупе не было. Незадолго до этого в правоохранительные органы обратилась мать юноши, которая рассказала, что около пяти часов вечера 31 июля ее сын ушел из дома и пропал.
 
Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена экспертиза, которая установит точную причину смерти юноши.

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