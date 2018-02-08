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02. 08. 2018

В Беларуси отменят сбор за проезд иностранцев по дорогам общего пользования

В Беларуси хотят отменить сбор за проезд иностранцев по автомобильным дорогам общего пользования. Заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая отметила, что отмена сбора предусмотрена проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс

Сбор за проезд транспортных средств из иностранных государств по дорогам общего пользования в Беларуси планируют отменить с 2019 года. Элла Селицкая объяснила такое решение тем, что поступления от этого сбора незначительные: в 2018 году они составляют около 9 миллионов рублей, пишет БелТА.
 
Замминистра также предположила, что отмена сбора не повлечет за собой негативных последствий. «Скорее наоборот: с учетом того, что мы транзитное государство, можем рассчитывать на приток денежных средств в страну в больших объемах» - заключила она.

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