В Беларуси отменят сбор за проезд иностранцев по дорогам общего пользования

В Беларуси хотят отменить сбор за проезд иностранцев по автомобильным дорогам общего пользования. Заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая отметила, что отмена сбора предусмотрена проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс

Сбор за проезд транспортных средств из иностранных государств по дорогам общего пользования в Беларуси планируют отменить с 2019 года. Элла Селицкая объяснила такое решение тем, что поступления от этого сбора незначительные: в 2018 году они составляют около 9 миллионов рублей, пишет БелТА Замминистра также предположила, что отмена сбора не повлечет за собой негативных последствий. «Скорее наоборот: с учетом того, что мы транзитное государство, можем рассчитывать на приток денежных средств в страну в больших объемах» - заключила она. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby