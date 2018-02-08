Лента RSS
Подписаться на ленту
02 августа 2018, четверг, 14:59
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
02. 08. 2018

Попавшие в ДТП под Оршей туристы продолжили поездку на другом автобусе

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

Попавшие в ДТП под Оршей туристы из России, Украины и Молдовы продолжили поездку по маршруту Киев – Таллин на другом автобусе. Участники происшествия отделались испугом и легкими ушибами, сообщил представитель ГАИ Витебской области Александр Казючиц.

смотрите также Водитель мог уснуть за рулем: возле Орши опрокинулся туристический автобус
В пятом часу утра 2 августа вблизи деревни Светочевка Оршанского района автобус Ecolines, который следовал по маршруту Киев – Таллин, сбил световую опору и опрокинулся на бок в кювет. Предварительно установлено, что водитель уснул за рулем.
 
Пассажиры перевернувшегося автобуса продолжили поездку на другом автобусе, прибывшем в Оршу из Лиды, а водители остались ждать эвакуатора из Риги.
 
Напомним, 12 из 50 пассажиров были доставлены в больницу для оценки физического состояния, но вскоре врачи их отпустили.

Это Интересно
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.