Попавшие в ДТП под Оршей туристы продолжили поездку на другом автобусе

Попавшие в ДТП под Оршей туристы из России, Украины и Молдовы продолжили поездку по маршруту Киев – Таллин на другом автобусе. Участники происшествия отделались испугом и легкими ушибами, сообщил представитель ГАИ Витебской области Александр Казючиц.

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В пятом часу утра 2 августа вблизи деревни Светочевка Оршанского района автобус Ecolines, который следовал по маршруту Киев – Таллин, сбил световую опору и опрокинулся на бок в кювет. Предварительно установлено, что водитель уснул за рулем.

Пассажиры перевернувшегося автобуса продолжили поездку на другом автобусе, прибывшем в Оршу из Лиды, а водители остались ждать эвакуатора из Риги.

Напомним, 12 из 50 пассажиров были доставлены в больницу для оценки физического состояния, но вскоре врачи их отпустили.