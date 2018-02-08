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02. 08. 2018

Синоптики: в выходные будет до +30°С, а на следующей неделе жара спадет

В эти выходные, 4 и 5 августа, в Беларуси сохранится жаркая погода, а на следующей неделе станет немного прохладнее. Такой прогноз сделали белорусские синоптики.

По информации Белгидромета, в пятницу, 3 августа, будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут короткие дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью и утром составит 12-18 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 26-31 градуса.
 
4 и 5 августа в Беларуси сохранится жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. И в субботу, и в воскресенье температура воздуха ночью будет 13-19 градусов, днем – от 24 до 30.
 
В понедельник, 6 августа, атмосферный фронт с Балтийского моря принесет в некоторые районы Беларуси дожди и грозы, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью будет 12-18 градусов, днем – 22-28.
 
На следующий день короткие дожди с грозами пройдут преимущественно по северу республики. Ночью термометр покажет 11-17 градусов, дем – 20-25 градусов, по юго-западной половине будет до 27 градусов.

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