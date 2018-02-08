Синоптики: в выходные будет до +30°С, а на следующей неделе жара спадет

В эти выходные, 4 и 5 августа, в Беларуси сохранится жаркая погода, а на следующей неделе станет немного прохладнее. Такой прогноз сделали белорусские синоптики.
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В эти выходные, 4 и 5 августа, в Беларуси сохранится жаркая погода, а на следующей неделе станет немного прохладнее. Такой прогноз сделали белорусские синоптики.
- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".