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03. 08. 2018

Житель Витебска сожительствовал с минчанками, чтобы их обворовывать

Источник фото: ГУВД

39-летний безработный житель Витебска знакомился в интернете с девушками из Минска, неделю с ними сожительствовал, после чего обворовывал их и пропадал. Сотрудники милиции продолжают устанавливать жертв витебчанина, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Злоумышленник, который знакомился с девушками с целью кражи их ювелирных украшений, уже задержан. 39-летний мужчина знакомился в интернете с девушками и после нескольких встреч начинал сожительствовать. Однако их отношения продолжались недолго: в течение недели мужчина похищал ювелирные изделия и переставал выходить на связь. Милиционеры установили, что он относил украденные украшения в ломбард, вырученные деньги пропивал, а затем возвращался в Витебск для новых интернет-знакомств.
 
В отношении неработающего, ранее судимого жителя Витебска возбудили уголовное дело по статье «Кража». В столичной милиции просят граждан, узнавших на фото мужчину, позвонить по телефону 102.

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