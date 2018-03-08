В Светлогорске водитель со смертельной дозой алкоголя попал в ДТП

В Светлогорске 26-летний парень в состояния очень сильного алкогольного опьянения сел за руль чужой машины, съехал в кювет и врезался в дерево. У водителя выявили смертельную дозу алкоголя в крови - 6,42 промилле, что более чем в 20 раз превышает допустимую норму.

ДТП произошло 26 июня, сообщает «Ранак» со ссылкой на старшего следователя Анатолия Ющенко. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ обнаружили в кювете разбитый автомобиль Volkswagen Passat. Они выяснили, что водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Пострадавшего доставили в больницу, где у него взяли кровь на анализ. Результат поразил даже видавших виды сотрудников милиции: в организме парня выявили 6,42 промилле алкоголя, что является смертельной дозой.

«Согласно действующим методикам, при обнаружении в крови трупа количества алкоголя, превышающего 3 промилле, судебные медики-эксперты пишут «острое отравление этиловым спиртом», - пояснил и.о. заведующего Светлогорским психо-наркологическим диспансером Павел Букатов.

Также эксперт отметил, что точно рассчитать количество выпитого алкоголя по уровню содержания спирта в крови сложно: нужно учитывать общее состояние организма, пол, вес, количество закуски, работу печени и т.д. «Если переводить на водку, тут речь идет о более чем одном литре», – отметил он.

В ноябре прошлого года житель Светлогорска был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Теперь автомобиль, на котором парень совершил ДТП, конфискуют, а ему самому придется нести уголовную ответственность. Владельца машины привлекли к административной ответственности за передачу управления лицу без прав.