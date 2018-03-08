Перед смертью тату-модель Zombie Boy оставил в Сети мистическое послание

Один из самых татуированных людей в мире, модель из Монреаля (Канада) Рик Дженест, известный под псевдонимом Zombie Boy, скончался на 33-м году жизни. Леди Гага, в клипах которой он снимался, сообщила в Twitter, что это было самоубийство.

Некоторые СМИ сообщают, что Рик Дженест страдал от проблем с психическим здоровьем и не смог с ними справиться. За несколько часов до смерти он оставил мистическое послание на своей странице в Instagram, которое, как предполагают его поклонники, могло быть «прощальным письмом». Дамбалла, о котором говорится в стихотворении, в религии вуду считается Богом, творцом всего живого.

Канадский манекенщик Zombie Boy прославился рекордным количеством татуировок на теле (176) и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Набивать татуировки начал в подростковом возрасте. На его тело был нанесен скелет и знак «биологическая опасность». Участвовал в модных показах, снимался в рекламе, клипе Леди Гаги и фильме «47 ронинов» с Киану Ривзом.