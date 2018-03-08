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03. 08. 2018

В Дятловском районе столкнулись два трактора: водитель в реанимации

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

Накануне, 2 августа, в Дятловском районе на дороге столкнулись два трактора, в результате чего один из механизаторов оказался в реанимации. Об этом сообщили в ГАИ Гродненской области.

Три единицы сельхозтехники двигались со стороны города в направлении деревни Хвиневичи. Водитель одного из тракторов МТЗ с пресс-подборщиком поворачивал налево для съезда в поле, а в это время механизатор последнего трактора пошел на обгон. Он успешно обогнал один трактор и увидел маневр первого. Чтобы избежать столкновения, решил уйти вправо, но все равно задел трактор по касательной.
 
От удара трактор с пресс-подборщиком опрокинулся. Его водителя госпитализировали в реанимацию.

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