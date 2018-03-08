У минчан будут списывать с банковской карты сразу за несколько поездок в метро

Условия списания денег при оплате банковской карточкой за проезд в минском метро поменялись. Теперь система списывает оплату не за каждую поездку, а за несколько сразу, рассказали в Минском метрополитене.

Чтобы оптимизировать процесс и уменьшить нагрузку на программно-аппаратный комплекс, было решено объединить нескольких успешных оплат проезда, совершенных в течение 48 часов, в одну транзакцию с единовременным списанием со счета держателя карты. То есть сейчас с банковской карты будут списывать деньги не при каждом посещении метро, а один раз в течение 48 часов после совершения поездки. При этом сумма одной транзакции не должна превышать 1,95 рублей – это три поездки в метро.

Также в Минском метрополитене отметили, что пассажиры, которые совершают бесконтактную оплату проезда в метро с помощью банковской карточки, могут отслеживать свои поездки и оплату в личном кабинете на сайте paybycard.by.