19-летнего парня осудят за убийство беременной женщины в Кобрине

Следователи УСК по Брестской области завершили расследование уголовного дела об убийстве беременной жительницы Кобрина и покушения на жизнь ее супруга, что произошло в феврале 2018 года. На улице на них напал неизвестный парень с ножом. От полученных повреждений женщина скончалась, а ее супруг выжил и назвал правоохранителям приметы преступника.

События разворачивались вечером 22 февраля на одной из улиц Кобрина. 19-летний парень из Пинска напал на 31-летнюю женщину, которая была беременна, и на ее 39-летнего супруга. Женщина умерла в реанимации, а ее муж выжил, несмотря на тяжелые травмы, и назвал приметы злоумышленника. Оказалось, что супруги не были знакомы с напавшим на них парнем.

Во время расследования следователи выяснили, что обвиняемый активно пропагандировал экстремистские действия, националистическую идеологию, в том числе в интернете, а также занимался возбуждением национальной и религиозной розни.

Правоохранители нашли еще одну потерпевшую. За пару месяцев до убийства парень совершил в отношении 19-летней девушки и ее брата хулиганские действия в дизель-поезде Брест-Лунинец. В отношении него возбуждено уголовное дело по пяти статьям Уголовного кодекса: убийство, покушение на убийство, хулиганство, разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни, а также распространение порнографических материалов (на его странице в соцсети нашли порноролики в общем доступе).