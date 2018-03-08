Лукашенко хочет, чтобы белоруски рожали «минимум три-четыре ребенка»

Во время рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко посетил Миорскую центральную районную больницу, пообщался с молодыми мамами и вручил им подарки. «Минимум три-четыре ребенка надо рожать», - попросил их президент.

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Министр здравоохранения Валерий Малашко доложил президенту, что больница в Миорах стала стандартом на первом уровне оказания медицинской помощи. Также он рассказал о развитии системы здравоохранения в стране в целом. В этом году, по его словам, с облисполкомами отработали стандарт по внедрению института врача общей практики, который хорошо зарекомендовал себя на селе. Сейчас его распространяют на уровне районов.

Во время посещения больницы Александр Лукашенко посетил рентген-кабинет, родильное и детские отделения. Он пообщался с молодыми мамами и вручил им подарки. «Минимум три-четыре ребенка надо рожать», - сказал глава государства.

Также Александр Лукашенко встретился в медучреждении с бизнесменом Алексеем Коваленком, который предложил построить в Миорах высокотехнологичный кардиологический центр по немецким стандартам. Планируется, что учреждение будет оказывать экстренную и плановую помощь населению близлежащих районов и иностранным гражданам.

Алексей Коваленок заявил, что не ожидает вложений из бюджета на строительство медцентра. «Все построится иностранным партнером, управление будет иностранное», - отметил он.

В свою очередь президент предупредил, что цены за медицинские услуги должны быть взвешенными, и если он увидит, что учреждение строиться, чтобы заработать большие деньги, «мы откажемся от услуг, потому что у нас хватает, где лечить людей».