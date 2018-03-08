Первый зампред Белкоопсоюза получил 7 лет с конфискацией за взятки

Первый зампред правления Белкоопсоюза Дмитрий Баранов, который был задержан в апреле прошлого года за взятки, получил 7 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Такой вердикт вынесли в суде Первомайского района Минска в пятницу, 3 августа.

Дмитрия Баранова признали виновным в получении взятки и приговорили к семи годам лишения свободы и конфискации имущества. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима.

На скамье подсудимого также разместился и второй фигурант дела - доверенное лицо Баранова. Его признали виновным в даче взятки и приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

По версии обвинения, с сентября 2015 года по апрель 2017-го Дмитрий Баранов получил от доверенного лица в несколько приемов взятку на сумму более 2400 долларов. За это он должен был принять меры по погашению подразделениями Белкоопсоюза кредиторской задолженности перед частной фирмой.

получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и большим штрафом. Это не первое уголовное дело, связанное с взятками в Белкоопсоюзе. В 2015 году бывший глава структуры Сергей Сидькос конфискацией имущества и большим штрафом.