1 сентября в школы придут более 100 тыс. первоклассников

В этом году белорусские школы примут более 100 тысяч первоклассников. Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко, который провел сегодня совещание по подготовке учреждений образования к новому учебному году.

На совещании рассматривались вопросы подготовки к началу нового учебного года учреждений образования всех уровней, начиная от дошкольного образования и заканчивая высшим. Руководителям госорганов поручили продолжать укреплять материально-техническую базы учреждений, завершать ремонты, покупать оборудование и инвентарь, заниматься укомплектованием педагогическими кадрами и изданием учебников и пособий.

Василий Жарко подчеркнул, что к 1 сентября в каждом учреждении образования должны быть созданы безопасные и комфортные условия для учащихся. В 2018/2019 учебном году в Беларуси будут работать около 8 тысяч учреждений образования, в которых будут обучаться около 2 млн воспитанников, учащихся, студентов и слушателей. Учреждения общего среднего образования примут более 100 тысяч первоклассников.