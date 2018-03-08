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03. 08. 2018

В Минсельхозпроде считают, что ценового сговора по мясу птицы не было

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит расследование в связи с резким подорожанием мяса птицы в июне-июле, заподозрив 7 крупнейших производителей в ценовом сговоре. Однако в Минсельхозпроде считают, что никакого ценового сговора не было.

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На прошлой неделе стало известно, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли начало проводить расследование из-за резкого роста цен на куриную продукцию в июне-июле, который привел к ее подорожанию на 28%. Семь крупнейших производителей мяса птицы, которые одномоментно увеличили цену и отменили скидки для торговых сетей, подозреваются в ценовом сговоре.
 
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия не видят никакого ценового сговора между производителями, пишут Naviny.by. В ведомстве обратили внимание, что цены на мясо птицы не менялись со второго полугодия 2016 года, а затраты на производство росли. Поэтому фабрики были вынуждены поднять цены из-за ухудшения своего финансового положения.
 
Расследование МАРТ может продлиться до трех месяцев. Штраф за ценовой сговор, если таковой будет доказан, составит для производителей до 10% годовой выручки от реализации всей птицы.

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