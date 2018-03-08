В Городокском районе нашли грибника, который провел неделю в лесу

79-летний грибник провел неделю в лесу в Городокском районе и выжил. Пенсионер ушел в лес 28 июля, а его нашли лишь сегодня. Он находился в болоте в критическом состоянии, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Об исчезновении пожилого витебчанина в милицию сообщила его дочь. Днем 28 июля он отправился на автобусе в деревню Боровцы Городокского района, а оттуда – в лес. В поисках пропавшего грибника задействовали милицию, МЧС, военнослужащих и местных жителей. Также поиски велись с вертолета и с помощью квадрокоптера.

Сегодня днем правоохранителям удалось выйти на след пенсионера. Его нашли в болоте в критическом состоянии. Чтобы доставить мужчину к медикам скорой помощи, его пришлось нести на носилках примерно полтора километра через лесную чащу. Пенсионера положили больницу.