Объявлена полная программа фестиваля Viva Braslav Open Air – 2018

Уже на этих выходных прямо на городском пляже Браслава состоится шестой фестиваль Viva Braslav Open Air. Зрителей ждет два дня, под завязку наполненных музыкой и развлечениями на 230 тысячах квадратных метрах фестивальной территории.

Viva Braslav Open Air стартует в пятницу 3 августа в 17:00, а завершается в воскресенье 5 августа в 5 утра. Фестивальный кемпинг будет ждать своих гостей уже с 8:00 пятницы и будет работать до 16 часов воскресенья – в распоряжении гостей два дня фестиваля и три дня отдыха на главном белорусском курорте.

МУЗЫКА

На территории фестиваля будет работать три музыкальные сцены, на которых выступят 50 артистов, среди которых топовые исполнители из России, Украины, Беларуси, EDM ди-джеи и продюсеры из Нидерландов, Венгрии и Польши.

Самая мощная из них – Main Stage (главная), где будут выступать хэдлайнеры всех стилей и направлений. На ней будет установлено 130 киловатт звука и 170 киловатт света. В темное время суток выступления будут проходить под аккомпанемент пиротехники и лазерного шоу.

Атмосферные Coliseum Tuborg Stage (в форме Колизея) и Frudoza White Stage (шатер 260 кв.м.) также будут работать в оба дня – здесь будут выступать электронные артисты и рэп-исполнители.

Main Stage – 3 августа (пятница) 18:00 – The Empry 18:30 – Tempo Bay 19:00 – Groove Dealers 19:30 – Бакей 20:00 – Intelligency 20:40 – Nizkiz 21:40 – Артем Пивоваров (Украина) 22:40 – Иван Дорн (Украина) 00:10 – Stadiumx (Венгрия) 01:20 – Arston Main Stage – 4 августа (суббота) 17:50 – Nuteki 18:40 – Мальбэк и Сюзанна (Россия) 19:35 – Сергей Бобунец, экс-«Смысловые Галлюцинации» (Россия) 20:35 – Alekseev (Украина) 21:40 – Бьянка 22:40 – Скруджи (Россия) 23:40 – CMC$ (Нидерланды) 00:20 – Jay Hardway (Нидерланды) 01:30 – Dannic (Нидерланды) 02:30 – Kill The Buzz (Нидерланды)

Coliseum Tuborg Stage: 3 августа c 17:00 до 03:00, 4 августа с 11:00 до 05:00

Frudoza White Stage: 3 августа с 17:00 до 03:00, 4 августа с 11:00 до 05:00

СПОРТ

Обширная спортивная программа является одной из визитных карточек Viva Braslav Open Air. В этом году зрителей ждут соревнования по пляжному футболу, волейболу, баскетболу 3х3 и вейкбордингу.

Шоу-программы и мастер-классы по скейтбордингу, американскому футболу, слэклайну, хайлайну, воркауту. А также чемпионат по переноске жен, забег «Пивная миля» и «Забег по воде».

Спорт – 3 августа (пятница) 17:00 – Скимбординг 17:00 – Sup серфинг 18:00 – Экстремальная зона: скейтборды, ролики, BMX 18:00 – Баскетбол 3х3 18:00 — Слэклайн 19:00 – Американский футбол 19:30 – Воркаут Спорт – 4 августа (суббота) 11:00 – Экстремальная зона: скейтборды, ролики, BMX 11:00, 15:00, 20:00 – Воркаут 11:00, 15:00, 19:00 – Американский футбол 11:00 – Sup серфинг 11:00 – Слэклайн, скимбординг 11:30 – Футбол (пляжный) 11:30 – Волейбол (пляжный) 12:00 – Водный забег 12:00 – Фрисби 12:00 – Баскетбол 3*3 12:00 – Кросс-кантри 12:00 – Бокинг 13:00 – Вейкборд 14:00 – Чемпионат по переноске жен 18:00 – Viva Braslav X Jump

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ФУДКОРТ

Viva Braslav Open Air — это развлечения в режиме нон-стоп на разнообразных площадках и в рамках специальных активаций. Среди прочего в субботу 4 августа на Frudoza White Stage зрителей ждут масштабные танцевальные мастер-классы для девушек и парней в стилях хип-хоп, дэнсхолл, дэнс микс (12:00), финал конкурса «Мисс Viva Braslav» (14:00), а также Dance Battle Show (17:00).

На фестивальном фудкорте с 15:00 пятницы зрителей ждет 50 точек питания. Перекусить можно будет от 5 рублей, выпить пива – от 3,5 рублей. В меню блюда самого разного плана и на любой вкус: от картошки с колбасками, бургеров и сэндвичей до мексиканской и греческой кухни, улиток по-бургундски и вегетарианской еды.

НОВАЯ СИСТЕМА ВХОДА

В целях ускорения повторного входа на фестиваль введена система ID-карт. Каждый посетитель перед входом на фестиваль должен обязательно обменять билет на ID-карту (бесплатно). Она будет содержать персональную информацию о госте: ФИО и фотографию. Получить карту можно будет в дни фестиваля в специально отведенном месте у главного входа на территорию фестиваля.

В целях сокращений очередей на фестивале для вашего удобства есть возможность получить ID-карту заранее. Это можно сделать до 1 августа (включительно) в посольстве фестиваля по адресу: г. Минск, ул. Зыбицкая, 6, бар "На пляже". В посольстве также можно улучшить категорию своего билета. График работы посольства в оставшиеся дни: с 18:00 до 21:00.

БИЛЕТЫ

Билет на два дня фестиваля категории «Стандарт» стоит 39,95 руб. Кемпинг (место для палатки вместимостью от 1 до 4 человек) стоит 39,95 руб. На фестиваль организуются автобусные туры из 12 городов Беларуси. Купить все виды билетов без комиссии можно на сайте www.vivabraslav.by.