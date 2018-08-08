“Моя неземная Лейла”: самый романтичный рэпер Jah Khalib едет в Минск

Брутальный Jah Khalib едет в Минск с новым альбомом. Всего за пару лет он “засорил плейлисты миллионов”. Простой парень задал тренд: до него никто не читал о любви, боли и жизни так проникновенно. В этом году он выпустил новый альбом "E.G.O." и 22 ноября представит его фанатам в минском Prime Hall.

"Я засорил плейлисты миллионов, причем задел всего двумя словами"

Для многих Бахтияр Мамедов, он же Jah Khalib, ассоциируется с образом романтичного парня, поющего о загадочных “Лейле” и “Медине”.

Сейчас в Instagram Jah Khalib сотни фото с концертов и интервью, больше 2 млн подписчиков, а количество просмотров на Youtube – десятки миллионов. А до этого были “всего-то” 10 лет занятия музыкой.

Сам музыкант скромно добавляет: успех приходит только к тем, кто не врет публике, а говорит за жизнь как она есть. И хотя у него громкий псевдоним (“Джа” – одна из интерпретаций имени бога), он просит называть себя просто “Баха”.

Будущим фанатам речитативы и ритмы треков первого альбома рэпера “Если че, я Баха” зашли как дети в школу. Каждый трек Jah Khalib написал сам, а уже потом из лучших “демок” вытащил бомбические хиты. Для первого альбома рэпер записал 90 демо-треков, а отобрал всего 17 финалок.

Первый успех ему принес скандальный трек “SnD”. Рэпер шутит, что слушать песню на репите фанатов заставили всего два слова. К нему частенько предъявляют претензии о тексте, на что у рэпера, как у художника, один ответ: “я так вижу”. К тому же, раз песня популярная, значит жизненная. А что жизнь такая – так это вопрос не к нему.

“Я контрол-фрик”

Выстрелить уже с первой песней и уверенно качать залы по всему СНГ – кажется, что за таким темпом не угнаться. Музыкант-перфекционист сейчас дает более 150 концертов в год. Два года назад от такого бешеного ритма музыкант даже загремел в больницу, но с опытом пришел баланс, и теперь он успевает все: записывать хиты, выстраивать шоу и “дарить хорошие эмоции людям”.

Секрет тотального успеха Jah Khalib – в тотальном контроле. Он сам пишет музыку и текст, сам контролирует сведение звука и съемки клипа на площадке.

Например, музыкальную дорожку “Созвездия ангелов” дважды сводил режиссер, а после еще четыре раза – сам исполнитель.

Уже 22 ноября в минском Prime Hall фанаты смогут улететь в рай, baby, в рай, baby, вместе с одним из самых хайповых рэперов, скромным романтиком Jah Khalib.

Билеты поступили в продажу сегодня.

Цены билетов: от 55 до 95 рублей, танцпол – 65 рублей.

Инфолиния: 033 365 00 00

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.