Яндекс.Такси заработало в Бобруйске

В Бобруйске запустился сервис Яндекс.Такси. Это уже шестой город в Беларуси, где работает сервис.

Чтобы заказать такси, достаточно открыть мобильное приложение и указать, куда нужно доехать. Сервис сам определяет, где находится пользователь. Яндекс.Такси учитывает расстояние и загруженность дорог и находит водителя, который приедет быстрее всего.

Среднее время ожидания такси в Бобруйске — 5 минут, за приближением машины можно следить в приложении на карте города.

В Бобруйске действует единый тариф: подача машины и 1 километр пути стоят 1 рубль 90 копеек, далее не более 50 копеек за километр и 3 копеек за минуту. Например, за 3 рубля 70 копеек можно доехать от железнодорожного вокзала до торгового центра «Корона». При выезде за черту города каждый километр стоит не более 60 копеек.

«Мы хотим, чтобы Яндекс.Такси можно было пользоваться повсюду. Чтобы у каждого был быстрый, удобный и недорогой способ перемещаться по городу и за его пределами. Автоматически передавая заказ ближайшему водителю, мы сокращаем время подачи машины и, следовательно, себестоимость услуги, ведь водителю не нужно ехать за клиентом через весь город», — рассказывает Андрей Горожанкин, региональный менеджер Яндекс.Такси в Беларуси.

В Бобруйске пользователи Яндекс.Такси видят точную стоимость будущей поездки в момент заказа машины. Первоначальная цена не изменится, даже если водителю придётся отклониться от маршрута, например из-за ремонта дороги.

Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении. Достаточно один раз привязать карту к приложению, и при выборе безналичной оплаты сумма будет списываться автоматически.

Яндекс.Такси работает в Беларуси с 2016 года. В феврале этого года сервис был перезапущен в Минске с большим количеством таксопарков-партнёров и новыми тарифами, с апреля он работает в Гомеле и Витебске, а с мая – в Могилёве и Речице.

Бесплатное приложение Яндекс.Такси доступно для iOS и Android.