«Рок за Бобров»: впервые на белорусском фестивале выступят «ДДТ», «Звери» и «ЛСП»

Остался буквально один день до крупнейшего рок-фестиваля в Беларуси, всех ждет бесплатная прямая трансляция и двойной фудкорт!

Вот уже в 11 раз пройдет легендарный белорусский фестиваль «Рок за Бобров», как и последних несколько лет, произойдет это на аэродроме «Боровая». Еще в начале лета один из экспертных российских сайтов назвал этот open air самым популярным среди стран СНГ. Каждый год на площадку под Минском стекаются десятки тысяч любителей рока, приезжают самые популярные артисты как из старой гвардии, так и новоиспеченные звезды. В этом году на фестивале ожидается порядка 30 тысяч зрителей, а это значит, что событие продолжает быть самым популярным белорусским событием лета с платным входом. Эту цифру организаторы называют вполне уверенно: более 25 тысяч билетов уж раскуплено, рекорд был поставлен с продажей вип-билетов – полторы тысячи лимитированных штук раскупили за несколько недель до фестиваля.

Учитывая цифры, организаторы (команда Jetsounds) увеличили количество персонала на проходных пунктов с быстрым досмотром, отдельно будет оборудован вход для людей с ограниченными возможностями, около каждого входа будет располагаться камера хранения, чтобы танцевать под любимые хиты налегке. Намного больше станет и туалетов, в два раза увеличили фудкорт, чтобы избежать характерных для всех летних фестивалей очередей. Время в очередях значительно сэкономит использование бесконтактной карты, а если у вас есть карточка Visa PayWave, то при расчете ею на фудкорте и в местах продажи фестивальной атрибутики вы будете получать скидку 5%, также для ее держателей будет выделено два отдельных входа. Так что попасть на фестиваль можно будет еще проще и быстрее. Организаторы обещают, что банковские терминалы в точках продаж будут работать быстро, даже несмотря на большое количество людей. Сбоев получится избежать благодаря дополнительным вышкам сотовой связи, которые задействуют специально для фестиваля.

Кстати, начало августа в Беларуси крайне редко бывает дождливым, но организаторы выдвинули требования ко всем точкам общественного питания поставить максимальное количество зонтов и шатров, а зону автостоянки и кемпинга сделать как можно ближе к площадке, поэтому укрыться можно будет даже в собственном автомобиле. Отдохнуть также можно будет и в зоне развлечений Bobrov Rock Place. Площадку будет легко заметить: это большая арт-конструкция, разрисованная стрит-арт-художниками с несколькими небанальными фотозонами, арками и зонами освежения, где гостей фестиваля будет орошать водная пыль (безопасно для одежды), чтобы комфортно чувствовать себя на летнем солнцепеке.

(нажмите для увеличения карты)

Но главное, ради чего ежегодно люди приезжают на фестиваль – это артисты, в этом году в лайнапе десять групп, три хедлайнера вообще впервые выступят в таком формате. Так, «ДДТ» уже собирали «Минск-Арену» и Ледовый дворец в Витебске, но на многокилометровой поляне в центре Беларуси будут играть впервые, еще парадоксальнее и история с группой «ЛСП» - белорусами, которых сейчас рвут на части в России и Украине, а у себя на родине в таком формате музыканты будут играть впервые. Кстати, солист группы Олег буквально неделю назад женился, так что, как любят это описывать светские издания, впервые выйдет на сцену в новом статусе женатого человека. Повлияет ли это на его манеру исполнения? Приходите и посмотрите сами! Так, папа уже двоих дочек и примерный семьянин Рома Зверь на сцене преображается, он тоже впервые выступит в таком формате у нас в стране. Что точно повторится – это хиты всех участников лайнапа, в этом году девиз фестиваля the best of the best, выборка только из хитов, слова которых знает каждый.

Ну а кто-то, кто не сможет дойти и доехать до фестиваля, но душой будет с нами, сможет посмотреть бесплатную трансляцию выступления всех артистов в эфире цифрового телевидения VOKA. Организаторы обещают многокамерную съемку и отличное качество картинки. Смотреть стрим-трансляцию фестиваля можно с любого устройства, нужно только авторизоваться в приложении или на сайте voka.tv. Эфир будет доступен по ссылке сразу после старта музыкальной программы. Так что никак не пропустите, ведь фактически это один из последних больших фестивалей лета, которым белорусы будут закрывать сезон музыкальных событий на открытом воздухе.

Уходим в отрыв вместе с «Рок За Бобров»! Успей словить лето с одним из последних масштабных фестивалей сезона!

КОГО ЖДЕМ?

Вести событие будет рок-музыкант и радиоведущий Александр Pomidoroff. На фестивале выступят 10 групп.

12.00 – 12.15 – Янки - музыканты, которые записали гимн фестиваля.

12.30 – 13.00 – J:Морс, группа, которой мы умеем и любим подпевать: «Ангелы не спят», «Не край», «Беларускае золата». В начале этого года две композиции «J:Морс» прозвучали в фильме «Немой» (Mute), который снял сын Дэвида Боуи режиссер Дункан Джонс («Исходный код», «Варкрафт»), музыканты написали также саундрек к сериалу «Бывшие» - премьере Первого канала.

13.15 – 13.45 – Нейродюбель – легенда, хитяры, угар и драйв на протяжении всего выступления!

14.00 – 14.45 – ДАЙ ДАРОГУ! – то ли панк, то ли рэп, а мы считаем, что это роковый драйв, короче, идеально для рокового фестиваля!

15.00 – 16.00 – LOUNA стала победителем музыкальной премии Ramp, на церемонии награждения в 2009 году получила статуэтку «Открытие года». В 2011 году группа отправилась в свое первое турне по России, через два года – по десятке городов в США.

16.15 – 17.15 – NOIZE MC 15 лет «на коне». Ивану, фронтмену группы, удалось совместить рэп и рок, независимость и поддержку массмедиа, концерты на улицах и выступления на престижных площадках.

17.30 – 18.30 – ЛСП – по итогам Jagermeister Music Awards 2017 ЛСП назван группой года. Лидер группы Олег Савченко в 2014 году попал под крыло самого Oxxxymiron. Сегодня группа – одна из самых гастролирующих групп на русскоязычном музыкальном рынке.

18.45 – 19.45 – Звери – будем прыгать под «Дожди-Пистолеты», «Районы-Кварталы» и другие хиты и подпевать.

20.10 – 21.10 – Сплин – одна из наиболее успешных рок-групп последних десятилетий, в свое время именно их выбрали на разогрев сами THE ROLLING STONES.

21.30 – 22.30 – Ляпис-98 – проект Сергея Михалка, в котором он исполняет самые драйвовые хиты группы «Ляпис Трубецкой»: «Ты кинула», «В платье белом», «Ау», «Евпатория», «Капитал» и др. Кстати, в прошлом году Михалок закрывал фестиваль «РЗБ» с группой BRUTTO.

22.45 – 23.45 – ДДТ – глупо даже перечислять их хиты, за время существования группы были записаны и выпущены более 20 студийных альбомов и 6 сольных альбомов Юрия Шевчука.

ГДЕ: аэродром «Боровая»

КОГДА: 4 августа

ЦЕНА: 35 рублей.

КАК ДОЕХАТЬ: из микрорайона Уручье на автобусе 113с, из микрорайона «Академия Наук» по маршруту ст.м. «Московская» – Боровая на 145-м автобусе.