Автор хитов "Вовчиця" и "Нино", секс-символ Украины Олег Винник выступит в Беларуси

Олега Винника по праву считают одним из самых востребованных и гастролирующих артистов Украины. За несколько лет сольной карьеры он выпустил 6 авторских альбомов, 13 видеоклипов, выступал на главных сценах и стадионах страны. Теперь настал черед Беларуси: 16 и 17 ноября обаятельный красавец, любимец женщин всех возрастов даст концерты в Бресте и Минске.

Когда родители предложили мальчику Олегу из украинского села Вербовка выбрать себе подарок, он назвал мопед или электрогитару. Музыкальный инструмент стоил дешевле, и мальчику подарили его. Так случай предопределил всю дальнейшую жизнь Олега Винника: он вдруг понял, что не мыслит себя без музыки. Парень буквально не расставался с гитарой, участвовал в художественной самодеятельности, а после школы поступил в училище культуры и затем в филармонию.

Во время учебы Олег Винник по обмену попал в Германию и так понравился руководству Люнебургского театра, что после стажировки получил приглашение присоединиться к труппе. Сперва он пел в опере, а впоследствии решил переключиться на мюзиклы. Благодаря работе с американским педагогом по вокалу Джоном Леманом артист раскрыл новые грани своего таланта и получил роли в мюзиклах «Целуй меня, Кэт», «Горбун из Нотр-Дама», «Отверженные», «Элизабет».

Казалось бы, карьера удалась, но Олег Винник хотел исполнять собственные песни – лирические композиции и романтические баллады. Ради этой мечты он рискнул начать все с чистого листа. Артист вернулся в Украину покорять эстраду. Сначала Виннику приходилось выступать бесплатно, однако уже через несколько лет его ждали переполненные залы. Сегодня билеты на концерты певца раскупаются за месяцы до заявленных дат, а клипы собирают десятки миллионов просмотров на Youtube.

Один из секретов такого успеха – яркие живые выступления. Над созданием зрелищного масштабного шоу работают опытные инженеры и дизайнеры. Специально для концертов разрабатывается уникальная сценография, создающая неповторимую атмосферу для каждой песни. Виннику удалось воодушевить своим творчеством коллектив высококлассных профессионалов. Как говорит сам артист: «Всегда нужно быть уверенным в своей команде и себе».

Важную роль играет позитивная атмосфера на концертах. Артист получает не меньшее удовольствие от происходящего, чем зрители, и его отличное настроение передается залу. К тому же Олег Винник не отказывается от общения с поклонниками, готов сфотографироваться или даже записать видео с поздравлением: «Я это с удовольствием делаю, поскольку понимаю, что людям это в радость. И для меня это тоже очень приятно».

Добавьте к перечисленному выше яркую харизму и сексуальность: в этом году Винник получил премию «Viva! Самые красивые» в номинации «Самый красивый мужчина года». Популярность феномена украинской сцены складывается из целого букета качеств и талантов.

16 ноября в Бресте и 17 ноября в Минске Олег Винник представит сольную программу «Ты в курсе». Зрителей ждет масса сюрпризов: новая сцена, свет, звук, виджеинг. Наряду со свежими треками в программе также прозвучат главные хиты Винника: «Счастье», «Нино», «Вовчиця», «Плен», «Як жити без тебе».

Билеты поступили в продажу сегодня.

Цены билетов: от 25 до 85 рублей.

Инфолиния: 033 365 00 00

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия http://atomenter.by/ (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.