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03. 08. 2018

На Шанхай обрушился мощный тайфун, эвакуированы 130 тыс. человек

На Шанхай (Китай) в пятницу, 3 августа, обрушился мощный тайфун Джондари, в результате чего спасатели эвакуировали более 130 тыс. человек. Об этом сообщает АР.

Отмечено, что тайфун накрыл город в 10:30 по местному времени. Согласно информации метеорологического управления Китая, в некоторых районах сила ветра достигает 10 баллов.

Кроме того, в ближайшее время метеорологи прогнозируют осадки до 30 мм, хотя сила ветра снизится, а ослабнуть тайфун должен до 4 августа.

Джондари является уже 12 по счету тайфуном сезона в Шанхае.

Ранее Джондари обрушился на центральные и западные регионы Японии, в результате чего пострадали 23 человека. В эпицентре тайфуна скорость ветра достигала 144 км/ч. Из-за тайфуна отменили более 150 внутренних авиарейсов. Также на некоторых железнодорожных направлениях было приостановлено движение поездов.

Перед этим сообщалось, что в Шанхае в связи с приближением тайфуна Ампил эвакуировали более 190 тысяч человек. Из-за приближения стихии тогда отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу.

Источник: korrespondent.net

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