В США медведь разгромил машину и заснул на сидении

В США медведь разнес салон автомобиля и затем уснул на сиденье. Инцидент произошел в штате Колорадо, сообщает ТСН в пятницу, 3 августа.

В машине хищник угостился вкусностями. Владельцам авто он оставил только полбанана, разорванные сиденья, поломанные двери и окна.

Сытого медведя разбудила полиция, и он сразу бросился в лес.

Ранее в России на Камчатке сняли на видео, как молодой медведь залез на автомобиль Subaru Forester и пытался проникнуть внутрь, несмотря на крики хозяина машины.

А в американском штате Калифорния медведь залез в автомобиль-внедорожник и застрял внутри. Животное оказалось на свободе только после того, как полицейский выбил одно из окон в машине.

Источник: korrespondent.net