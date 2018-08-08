Умер солист группы Neuro Dubel Александр Куллинкович

Белорусский музыкант Александр Куллинкович скончался утром 4 августа в реанимации одной из минских больниц. По словам барабанщика Neuro Dubel Андрея Степанюка, причиной смерти стала недолеченная пневмония. Утром 3 августа Александр Куллинковича был госпитализирован, а утром следующего дня он умер.

Александр Куллинкович создал группу Neuro Dubel в 1989 году и с тех пор был ее бессменным фронтменом. Он являлся одной из икон белорусской рок-музыки. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby