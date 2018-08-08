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04. 08. 2018

Умер солист группы Neuro Dubel Александр Куллинкович

Источник фото: Wikimedia

Белорусский музыкант Александр Куллинкович скончался утром 4 августа в реанимации одной из минских больниц. По словам барабанщика Neuro Dubel Андрея Степанюка, причиной смерти стала недолеченная пневмония. Утром 3 августа Александр Куллинковича был госпитализирован, а утром следующего дня он умер.

Александр Куллинкович создал группу Neuro Dubel в 1989 году и с тех пор был ее бессменным фронтменом. Он являлся одной из икон белорусской рок-музыки.

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