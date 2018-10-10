Что будет с детским питанием в Беларуси?

Этой осенью на белорусский рынок детского питания выходит новый крупный производитель. Вроде бы стандартная новость, на первый взгляд, не влекущая за собой никаких последствий… Но так ли это на самом деле?

Недавно стало известно, что в Беларуси начинаются продажи новых детских смесей крупного иностранного производителя, чьи маркетологи заявляют, что при производстве их продукции не используется пальмовое масло. И буквально следующим сообщением в ленте прозвучала новость об инициативе белорусских чиновников о запрете использования пальмового масла в детском питании. Совпадение? Попробуем разобраться.

Как оказалось, данная компания давно и в больших количествах закупает пальмовое масло для своего производства. Смеси «без пальмового масла» на самом деле производятся из пальмового масла, но хитрый прием позволяет маркетологам об этом «забыть». Врачи педиатры нам разъяснили, почему так происходит. Дело в том, пальмовое масло – богатый источник пальмитиновой кислоты, той самой, которая содержится в грудном молоке и так необходима младенцу. В ЕС, Японии, США – крупных потребителях «пальмы», - ученые об этом давно знают и широко используют данное масло в производстве детского питания. Именно поэтому импорт в развитые страны пальмового масла растет с каждым годом. Но в наших краях к новому отношение более чем настороженное. Вот и приходится маркетологам идти на такие уловки.

Весь цивилизованный мир, заботящийся о своих детях, использует пальмовое масло в детских смесях. А Беларусь идет против течения. Главный вопрос: зачем? Ведь запретив «пальму» в детском питании, мы сделаем хуже только сами себе! А наши дети останутся со смесями с синтетическими составляющими вместо натуральных. Но когда на кону стоят чьи-то интересы, о самом святом – здоровье детей – уже мало кто думает.