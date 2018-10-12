В Беларуси в субботу будет до 20 градусов тепла

4 октября погоду Беларуси будет определять холодная, ветреная тыловая часть циклона, смещающегося с Латвии на Вологодскую область России. Ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный, порывистый, днем по северо-востоку страны сильный порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня +7..+13°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.
По данным Белгидромета, 5 октября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем в северных районах страны скажется влияние теплого атмосферного фронта, перемещающегося с Балтийского моря. Ночью без осадков. Днем местами, преимущественно по северной половине страны, кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, в отдельных районах заморозки до -1 -3°С, максимальная днем +8..+15°С, по юго-западу до +17°С.
6 октября на большей части республики сохраниться влияние области повышенного давления, ночью на северо-востоке погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт. В дневные часы на территорию страны ожидается поступление теплых воздушных масс с Западной Европы. Ночью местами, преимущественно по северо-востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +14..+20°С.
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