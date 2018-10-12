Соболенко номинировали на звание лучшей теннисистки сентября

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, занимающая 16-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), номинирована ВТА на звание лучшей теннисистки сентября. 20-летняя белоруска в прошедшем месяце выиграла турнир категории "Премьер 5" в китайском городе Ухани.

Соперницами Арины Соболенко за звание лучшей теннисистки месяца являются победительница турнира в Токио Каролина Плишкова из Чехии и финалистка тех же соревнований Наоми Осака из Японии.

Проголосовать за первую ракетку Беларуси можно на официальном сайте WTA.