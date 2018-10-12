Лента RSS
Подписаться на ленту
04 октября 2018, четверг, 09:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
04. 10. 2018

Соболенко номинировали на звание лучшей теннисистки сентября

Арина Соболенко

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, занимающая 16-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), номинирована ВТА на звание лучшей теннисистки сентября. 20-летняя белоруска в прошедшем месяце выиграла турнир категории "Премьер 5" в китайском городе Ухани.

Соперницами Арины Соболенко за звание лучшей теннисистки месяца являются победительница турнира в Токио Каролина Плишкова из Чехии и финалистка тех же соревнований Наоми Осака из Японии.

Проголосовать за первую ракетку Беларуси можно на официальном сайте WTA

Это Интересно
Актуальное
Теннис
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным опытом?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.