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04. 10. 2018

"Цмокі-Мінск" десятый раз подряд завоевали Кубок Беларуси

Источник фото: Цмокі

Мужская команда "Цмокі-Мінск" 3 октября обыграла в финале могилевский "Борисфен" со счетом 92:82 (25:26, 20:23, 24:20, 23:13) и десятый раз подряд стала обладателем Кубка Беларуси по баскетболу.

Отметим, что в первой половине игры драконы проигрывали могилевчанам, но все-таки смогли переломить ход поединка.

В матче за третье место сильней оказался клуб "Гродно-93", оказавшийся сильнее витебского "Рубона" – 80:93 (27:31, 17:33, 20:16, 16:13).

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