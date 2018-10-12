Результаты матчей Лиги чемпионов 3 октября

"Дело БелТА": В СК назвали "небылицей" заявление редактора TUT.by о вербовке

Редактор портала TUT.by Дмитрий Бобрик, который проходит одним из подозреваемых по резонансному «делу БелТА», сообщил на своей странице в Facebook, что на допросе в Следственном комитете его вербовали и оказывали давление. Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова назвала его признание "небылицей".