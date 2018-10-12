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04. 10. 2018

Результаты матчей Лиги чемпионов 3 октября

В среду, 3 октября, состоялись матчи второго тура группового турнира Лиги чемпионов в группах A, B, C и D. Представляем вашему вниманию результаты всех игр.

Группа A

БОРУССИЯ Дортмунд, Германия - МОНАКО Франция - 3:0

1:0 Якоб Брюн-Ларсен, 51'

2:0 Пако Алькасер, 72'

3:0 Марко Ройс, 90'+2'

АТЛЕТИКО Мадрид, Испания - БРЮГГЕ Бельгия - 3:1

1:0 Антуан Гризманн, 28'

1:1 Арно Груневелд, 39'

2:1 Антуан Гризманн, 67'

3:1 Коке, 90'+4'

Группа B

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР Лондон, Англия - БАРСЕЛОНА Испания - 2:4

0:1 Филипп Коутиньо, 2'

0:2 Иван Ракитич, 28'

1:2 Харри Кейн, 52'

1:3 Лео Месси, 56'

2:3 Эрик Ламела, 66'

2:4 Лео Месси, 90'

ПСВ Эйндховен, Нидерланды - ИНТЕР Милан, Италия - 1:2

1:0 Пабло Росарио, 27'

1:1 Раджа Наингголан, 44'

1:2 Мауро Икарди, 60'

Группа C

ПСЖ Париж, Франция - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Белград, Сербия - 6:1

1:0 Неймар, 20'

2:0 Неймар, 22'

3:0 Эдинсон Кавани, 37'

4:0 Анхель Ди Мария, 42'

5:0 Килиан Мбаппе, 70'

5:1 Марко Марин, 74'

6:1 Неймар, 81'

НАПОЛИ Неаполь, Италия - ЛИВЕРПУЛЬ Англия - 1:0

1:0 Лоренцо Инсинье, 90'

Группа D

ЛОКОМОТИВ Москва, Россия - ШАЛЬКЕ Гельзенкирхен, Германия - 0:1

0:1 Уэстон Маккенни, 88'

ПОРТУ Португалия - ГАЛАТАСАРАЙ Стамбул, Турция - 1:0

1:0 Мусса Марега, 49'

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