Результаты матчей Лиги чемпионов 3 октября

В среду, 3 октября, состоялись матчи второго тура группового турнира Лиги чемпионов в группах A, B, C и D. Представляем вашему вниманию результаты всех игр.
Группа A
БОРУССИЯ Дортмунд, Германия - МОНАКО Франция - 3:0
1:0 Якоб Брюн-Ларсен, 51'
2:0 Пако Алькасер, 72'
3:0 Марко Ройс, 90'+2'
АТЛЕТИКО Мадрид, Испания - БРЮГГЕ Бельгия - 3:1
1:0 Антуан Гризманн, 28'
1:1 Арно Груневелд, 39'
2:1 Антуан Гризманн, 67'
3:1 Коке, 90'+4'
Группа B
ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР Лондон, Англия - БАРСЕЛОНА Испания - 2:4
0:1 Филипп Коутиньо, 2'
0:2 Иван Ракитич, 28'
1:2 Харри Кейн, 52'
1:3 Лео Месси, 56'
2:3 Эрик Ламела, 66'
2:4 Лео Месси, 90'
ПСВ Эйндховен, Нидерланды - ИНТЕР Милан, Италия - 1:2
1:0 Пабло Росарио, 27'
1:1 Раджа Наингголан, 44'
1:2 Мауро Икарди, 60'
Группа C
ПСЖ Париж, Франция - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Белград, Сербия - 6:1
1:0 Неймар, 20'
2:0 Неймар, 22'
3:0 Эдинсон Кавани, 37'
4:0 Анхель Ди Мария, 42'
5:0 Килиан Мбаппе, 70'
5:1 Марко Марин, 74'
6:1 Неймар, 81'
НАПОЛИ Неаполь, Италия - ЛИВЕРПУЛЬ Англия - 1:0
1:0 Лоренцо Инсинье, 90'
Группа D
ЛОКОМОТИВ Москва, Россия - ШАЛЬКЕ Гельзенкирхен, Германия - 0:1
0:1 Уэстон Маккенни, 88'
ПОРТУ Португалия - ГАЛАТАСАРАЙ Стамбул, Турция - 1:0
1:0 Мусса Марега, 49'
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