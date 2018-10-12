В Минске 80-летняя женщина попала под трамвай

Вечером 3 октября на улице Якуба Коласа в Минске женщина 1938 года рождения попала под трамвай. Пенсионерка пересекала улицу вне пешеходного перехода и не была обозначена световозвращающими элементами.

Женщина госпитализирована в больницу, сообщают "Минск-Новости" со ссылкой на столичную ГАИ. В этот же вечер похожий случай произошел на улице Гинтовта, где пьяный мужчина попытался перейти дорогу на красный сигнал светофора. Его также с телесными повреждениями поместили в больницу. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby