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04. 10. 2018

В Минске 80-летняя женщина попала под трамвай

Источник фото: Sputnik

Вечером 3 октября на улице Якуба Коласа в Минске женщина 1938 года рождения попала под трамвай. Пенсионерка пересекала улицу вне пешеходного перехода и не была обозначена световозвращающими элементами.

Женщина госпитализирована в больницу, сообщают "Минск-Новости" со ссылкой на столичную ГАИ.

В этот же вечер похожий случай произошел на улице Гинтовта, где пьяный мужчина попытался перейти дорогу на красный сигнал светофора. Его также с телесными повреждениями поместили в больницу.

 

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