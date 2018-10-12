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05. 10. 2018

БАТЭ разгромно проиграл ПАОКу в Лиге Европы

Источник фото: УЕФА

Борисовский футбольный клуб БАТЭ 4 октября в рамках второго тура группы L группового этапа Лиги Европы УЕФА принимал у себя дома на «Борисов-Арене» греческую команду ПАОК из Салоник. Игра закончилась с разгромным счетом 4:1 в пользу гостей.

Голы забили:
 
0:1 Прийович (Лео Жаба) 6
 
0:2 Лео Жаба (Маурисио) 11
 
0:3 Лео Жаба (Маурисио) 17
 
1:3 Креспо (автогол) 61
 
1:4 Пелкас (Лео Жаба) 73
 
Также в группе L сыграли английский «Челси» и венгерский «Види». Победу в этом матче со счетом 1:0 праздновал лондонский клуб.

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